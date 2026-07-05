Токийский университет объяснил мощные землетрясения в неожиданных местах

Ученые Токийского университета выяснили, почему разрушительные землетрясения происходят там, где их не ждут. Исследование, основанное на данных с 1976 по 2024 годы, показало, что ключевую роль играет ориентация тектонических напряжений.

Согласно теории разломов Андерсона, в зонах субдукции, где одна плита медленно погружается под другую, не должно накапливаться достаточно энергии для сильных толчков. Однако на практике именно такие участки часто становятся эпицентрами катастроф.

Чтобы понять причину, исследователи проанализировали мировой каталог землетрясений за 48 лет. Особое внимание уделили b-значению — показателю соотношения слабых и сильных толчков. Чем оно ниже, тем выше вероятность мощного события.

Оказалось, что разломы с пологим углом погружения плиты (почти горизонтальным) чаще имеют низкие b-значения. Это означает, что они с большей вероятностью могут породить крупное землетрясение.

Ученые пришли к выводу, что традиционные модели недостаточно учитывают ориентацию поля тектонических напряжений. При определенной конфигурации даже пологие разломы способны накапливать значительную энергию.

Включение ориентации напряжений в прогнозы, по мнению исследователей, позволит точнее оценивать сейсмическую опасность в уязвимых регионах и повысить эффективность систем мониторинга.