Новости Татарстана

Почти половина прожиточного минимума уходит на еду в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Жители Татарстана тратят 48% прожиточного миним...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Жители Татарстана тратят почти половину прожиточного минимума на питание. По данным Татарстанстата, на продукты уходит 48% минимального бюджета. Оставшиеся средства расходуются на одежду, коммунальные услуги и транспорт. Об этом сообщает «Мой Альметьевск». об этом сообщает ProGorodChelny.ru.

Доля расходов на еду остается высокой, особенно в семьях с детьми. Цены на базовые продукты продолжают расти. Быстрее всего дорожают молоко, хлеб и яйца.

Власти региона обсуждают возможные меры поддержки, однако конкретных решений пока не принято.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

19 часов назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

Гороскопы

день назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

как выглядят тараканы домашние фото

Технологии

13 часов назад

Apple выплатит владельцам iPhone до 95 долларов: кому положена компенсация

Технологии

5 часов назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

монтаж экрана под ванну в Москве

Польза

день назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

Новости России

день назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля

Важное в РТ

день назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму
Бизнес новости Казани
час назад

Число самозанятых в Татарстане выросло вдвое за два года

Число самозанятых в Татарстане за два года выро...

Новости Казани

2 часа назад

Завершен важный этап реставрации Петропавловского собора в Казани

Наука

3 часа назад

Органоид почки человека выращен из стволовой клетки

Новости России

3 часа назад

Получаете пенсию на карту — проверьте этот срок: правило 3 месяцев может стать неожиданностью

Наука

4 часа назад

Яркий дневной свет улучшает сон, выяснили ученые
Океаны спасают Землю от глобальной засухи
Наука
час назад

Океаны спасают Землю от глобальной засухи

Автоновости Казани и Мира

5 часов назад

Видео с места ДТП в Казани: автомобиль сбил женщину насмерть

Технологии

5 часов назад

OpenAI закрывает ИИ-браузер Atlas спустя девять месяцев

Наука

6 часов назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом