Почти половина прожиточного минимума уходит на еду в Татарстане

Жители Татарстана тратят почти половину прожиточного минимума на питание. По данным Татарстанстата, на продукты уходит 48% минимального бюджета. Оставшиеся средства расходуются на одежду, коммунальные услуги и транспорт. Об этом сообщает «Мой Альметьевск». об этом сообщает ProGorodChelny.ru.

Доля расходов на еду остается высокой, особенно в семьях с детьми. Цены на базовые продукты продолжают расти. Быстрее всего дорожают молоко, хлеб и яйца.

Власти региона обсуждают возможные меры поддержки, однако конкретных решений пока не принято.