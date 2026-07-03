Краб застрял в бутылке и два месяца дрейфовал в Тихом океане

У берегов Японии исследователи из Хиросимского университета нашли пластиковую бутылку с крабом внутри. Животное прожило в импровизированном «батискафе» около двух месяцев и выросло настолько, что не смогло выбраться наружу. Об этом сообщает портал Phys.org.

Морской плавающий краб попал в бутылку, когда был еще молод. Его размеры позволяли пролезть в узкое горлышко диаметром 2,4 см. Внутри он нашел убежище от хищников и рыбаков, а также корм — частицы водорослей и мелкую рыбешку.

Через два месяца краб подрос и захотел выбраться, но горлышко стало для него слишком узким. Он остался заложником и дрейфовал у японских берегов, пока его не обнаружили. Ученые установили точный срок пребывания в бутылке — два месяца — по анализу налета на пластике.

Океанологи подчеркнули, что пластик не разлагается в природе, и выброшенный мусор может стать смертельной ловушкой для морских обитателей. Ежегодно от пакетов, бутылок и сеток гибнут десятки животных, что угрожает целым видам.