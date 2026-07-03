Наука

Ученые усомнились в способностях индонезийских хоббитов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Знаменитые хоббиты с острова Флорес, жившие 50 тысяч лет назад, возможно, не были такими умными и ловкими, как считалось ранее. Новое исследование, опубликованное в Science Advances, показало, что эти древние люди не охотились, а питались объедками после комодских варанов и вряд ли умели разводить огонь.

В 2004 году в Nature сообщили об открытии нового вида Homo floresiensis на острове Флорес. Из-за роста менее метра их прозвали хоббитами. Несмотря на крошечный мозг (380 куб. см, как у шимпанзе), они изготавливали продвинутые каменные орудия.

Долгое время считалось, что хоббиты охотились на карликовых слонов стегодонов, так как их кости в пещере Лианг-Буа имели отметины от орудий. Однако ученые под руководством Элизабет Витч из Университета Тюбенгена предположили, что эти повреждения могли оставить комодские вараны.

Эксперименты показали, что вараны первыми разделывают добычу, оставляя отметины на самых мясистых частях. Такие же следы обнаружены на костях стегодонов, что указывает: хоббитам доставались объедки. Кроме того, из 3155 костей стегодона лишь одна была обуглена, и она относится к более позднему слою, когда пещеру заселили Homo sapiens.

«Эти результаты ставят под сомнение прежние представления о поведении Homo floresiensis», — отмечают авторы.

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