Ученые выявили новые риски искусственных подсластителей

Искусственные подсластители могут вызывать нарушения обмена веществ. К такому выводу пришли исследователи из Университета Тафтса, объединив данные десятков научных работ.

Проблемы начинаются с воздействия на кишечную микрофлору, а затем затрагивают весь организм. Ученые проанализировали 21 рандомизированное клиническое исследование с участием взрослых. Выяснилось, что заменители сахара повышали уровень инсулина натощак и показатель HbA1c — маркер долгосрочного контроля сахара в крови.

Это может свидетельствовать о снижении чувствительности к инсулину. Ключевую роль играет кишечный микробиом: подсластители изменяют состав бактерий и нарушают их работу. Последствия могут распространяться за пределы пищеварительной системы.

Данные крупных наблюдательных исследований также показали связь между употреблением заменителей сахара и риском сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Хотя такие исследования не доказывают причинно-следственную связь, их результаты совпадают с выводами клинических испытаний.

Авторы отмечают, что полностью отказываться от подсластителей пока не стоит. Если человек употребляет много добавленного сахара, низкокалорийные альтернативы могут быть предпочтительнее. Однако считать их полностью безопасными преждевременно, поэтому потребление лучше ограничивать. В США производители не обязаны указывать точное количество подсластителей на упаковке, что затрудняет изучение их влияния. Ученые рекомендуют относиться к их употреблению с осторожностью.