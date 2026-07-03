Наука

Ученые выявили новые риски искусственных подсластителей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Искусственные подсластители могут вызывать нарушения обмена веществ. К такому выводу пришли исследователи из Университета Тафтса, объединив данные десятков научных работ.

Проблемы начинаются с воздействия на кишечную микрофлору, а затем затрагивают весь организм. Ученые проанализировали 21 рандомизированное клиническое исследование с участием взрослых. Выяснилось, что заменители сахара повышали уровень инсулина натощак и показатель HbA1c — маркер долгосрочного контроля сахара в крови.

Это может свидетельствовать о снижении чувствительности к инсулину. Ключевую роль играет кишечный микробиом: подсластители изменяют состав бактерий и нарушают их работу. Последствия могут распространяться за пределы пищеварительной системы.

Данные крупных наблюдательных исследований также показали связь между употреблением заменителей сахара и риском сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Хотя такие исследования не доказывают причинно-следственную связь, их результаты совпадают с выводами клинических испытаний.

Авторы отмечают, что полностью отказываться от подсластителей пока не стоит. Если человек употребляет много добавленного сахара, низкокалорийные альтернативы могут быть предпочтительнее. Однако считать их полностью безопасными преждевременно, поэтому потребление лучше ограничивать. В США производители не обязаны указывать точное количество подсластителей на упаковке, что затрудняет изучение их влияния. Ученые рекомендуют относиться к их употреблению с осторожностью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

древние паразиты

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

стерилизация бенгальской кошки в Москве

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Технологии
56 минут назад

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

На выставке «Иннопром» представили умные часы д...

Бизнес новости Казани

10 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

47 минут назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Технологии

5 часов назад

«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна
В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сил...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме

Новости России

11 часов назад

Платёжки могут начать меняться по новым правилам: тарифы ЖКХ хотят поднимать только раз в год
Гид по Казани
4 дня назад

Вечер в Казани: лучшие идеи для отдыха и встреч