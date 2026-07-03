Причины перегрева смартфона: фоновые процессы и VPN

Скрытые программы и функции, работающие в фоновом режиме, могут вызвать перегрев мобильного телефона. Об этом сообщает издание How-To Geek.

В статье перечислены факторы, приводящие к повышенному нагреву смартфона летом. Редактор портала Исмар Хрничевич отмечает, что погоду изменить нельзя, но можно снизить нагрузку на устройство.

Одной из неожиданных причин перегрева являются VPN-сервисы, особенно в движении. Телефону приходится постоянно переключаться между базовыми станциями, что создает большую нагрузку.

Также нагрев может быть вызван подключением к сети 5G. Гаджет сканирует сеть и переподключается, что увеличивает температуру.

Еще одна причина — фоновые процессы, например, работа навигатора в автомобиле, который использует интернет, GPS и другие функции.

При перегреве рекомендуется переместить устройство в прохладное место, отключить зарядку и закрыть тяжелые приложения.