В бюджет Татарстана поступило 611 млн рублей неналоговых доходов
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В бюджет Татарстана по состоянию на 1 июля 2026 года поступило 611,20 млн рублей неналоговых доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Минземимущества РТ.
Наибольшую сумму составили дивиденды – 211,36 млн рублей. От аренды имущества получено 149,42 млн рублей, от доверительного управления – 71,17 млн рублей, от аренды земли – 68,64 млн рублей.
Также в бюджет поступила часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий (40 млн рублей), средства от реализации имущества (40,65 млн рублей), от сервитута (23,98 млн рублей) и от продажи земельных участков (5,98 млн рублей).
Стабильные поступления являются результатом системной работы министерства по эффективному управлению активами.
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