Сервис СБЕР ЕАПТЕКА запустила доставку безрецептурных лекарств и товаров для здоровья через маркетплейс СберМегаМаркет и расширила возможность заказа через СберМаркет по модели самовывоза.

Благодаря такому сотрудничеству сервисов Сбера, жители Татарстана могут заказывать десятки тысяч наименований товаров для здоровья и лекарственных препаратов. Заказ можно получить удобным для клиента способом – курьерской доставкой или самовывозом из собственных аптек СБЕР ЕАПТЕКИ. Курьерская доставка доступна для безрецептурных препаратов, а для рецептурных и спиртосодержащих препаратов возможен онлайн-заказ с последующим самовывозом.

Клиенты СберМаркета могут заказать доставку безрецептурных лекарств до двери или получить заказ самостоятельно в аптечных точках СБЕР ЕАПТЕКИ. Минимальная сумма заказа при самовывозе — от 200 рублей. Курьер может привезти заказ в выбранный клиентом день и временной интервал. По данным сервиса, в III квартале этого года рост количества заказов составил 60%, по сравнению со вторым кварталом. Самые популярные безрецептурные препараты по итогам января-сентября 2022 года среди клиентов СберМаркета: Мирамистин, Ингавирин, Лизобакт, Арбидол, Терафлю и АЦЦ. При этом рост заказов из СБЕР ЕАПТЕКИ через СберМаркет по итогам сентября-октября составил 54%, в сравнении с двумя месяцами ранее.

Заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ через СберМаркет и СберМегаМаркет работает во всех регионах присутствия СБЕР ЕАПТЕКИ – 64 региона России.