Жителей РТ приглашают на вебинар «MAX в здравоохранении: от пилота к практике»

Врачи, пациенты и все, кому интересна цифровизация медицины, смогут бесплатно посмотреть вебинар о платформе MAX. Среди спикеров — замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков. Мероприятие приурочено к международному форуму Kazan Digital Week, который пройдет в Казани с 29 по 31 октября.

Организаторы говорят: в центре внимания — реальный опыт, а не теория. Участникам покажут, как MAX помогает записываться к врачу, закрывать больничные листы дистанционно и внедряться в работу медучреждений. Своими наработками поделятся сразу несколько регионов.

Программа состоит из четырех блоков. Первый доклад — «MAX в здравоохранении России» — представит Вадим Ваньков, заместитель главы федерального Минздрава. Замминистра здравоохранения Татарстана Андрей Ефремов расскажет о республиканском опыте: от записи к врачу до дистанционного закрытия больничного. Дмитрий Тей, заместитель директора медцентра Югры, объяснит, как сервисы MAX развивались в ХМАО. А главврач казанской больницы №7 Артур Делян поделится практическими деталями внедрения платформы в конкретной клинике.

Вебинар стартует в 10:00. Ссылка для подключения уже доступна. Подписывайтесь на канал «Татар-информ. Главное», чтобы не пропустить самое важное.