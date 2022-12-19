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Врач-нарколог рассказал, как в новогодние каникулы пить с меньшим вредом для себя и окружающих

Врач-нарколог рассказал, как в новогодние каникулы пить с меньшим вредом для себя и окружающих

Фото: e-rodnik.ru

Не существует безопасных доз алкоголя, даже одна рюмка - уже вредит здоровью, но если отказаться от алкоголя в новогодние праздники вы не готовы, то стоит придерживаться жестких правил, сообщил "Вестям" главный внештатный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Главное правило - вода. Ее следует выпивать столько же, сколько спиртного. На каждую рюмку алкоголя должно приходиться равнозначное количество воды. Так вы спасете организм от обезвоживания.

Второе правило - еда. Нужно закусывать в обязательном порядке, а за несколько часов до застолья с алкоголем следует плотно поесть.

Третье правило - никакой газировки. Углекислый газ в лимонаде способствует быстрому проникновению алкоголя в кровь.

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