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Врач Абакумов заявил о смертельной опасности из-за сбивания температуры у детей

Врач Абакумов заявил о смертельной опасности из-за сбивания температуры у детей

Фото: zdravnica-polin.com

Врач общей практики Олег Абакумов предупредил в своем телеграм-канале, что некоторые попытки сбить температуру у заболевшего ребенка могут быть смертельно опасными.

Он предупредил, что ни в коем случае нельзя ждать критической точки, температуру нужно снижать при плохом самочувствии ребенка, даже если она достигает 37,1 градуса. Ни в коем случае нельзя использовать для этой цели уксус или водку, которыми народная медицина советует растирать ребенка, из-за их токсичности. Анальгин и аспирин могут нанести серьезный вред детскому организму, вплоть до поражения печени.

"Я не рекомендую ни прием Нимесулида, который вреден для детской печени и запрещен для детей до 12 лет, ни применение Ибуклина, который сочетает парацетамол с Ибупрофеном и делает невозможным правильный расчет дозы. Ибуклин — зло. Собственно, как и другие комбинированные препараты", — говорит врач.

По словам медика, более безопасным является обычный парацетамол. Такое лечение не должно длиться более трех суток.

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