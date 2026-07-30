В Минздраве сообщили о состоянии детей после ДТП с автобусом в Татарстане

На трассе Казань — Оренбург — Боровое Матюшино перевернулся маршрутный автобус, перевозивший детскую хоккейную команду. По данным Минздрава Татарстана, пострадали четверо детей. Их состояние врачи оценивают как стабильное, угрозы жизни нет.

Авария произошла из-за того, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. После удара автобус опрокинулся. Предварительно, водитель легковушки уснул за рулем. По факту ДТП возбуждены уголовные дела.

У пострадавших диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника. Всех детей доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. К лечению привлекли ведущих специалистов.