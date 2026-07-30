Здоровье

В Минздраве сообщили о состоянии детей после ДТП с автобусом в Татарстане

Служба новостей Автор статьи
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На трассе Казань — Оренбург — Боровое Матюшино перевернулся маршрутный автобус, перевозивший детскую хоккейную команду. По данным Минздрава Татарстана, пострадали четверо детей. Их состояние врачи оценивают как стабильное, угрозы жизни нет.

Авария произошла из-за того, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. После удара автобус опрокинулся. Предварительно, водитель легковушки уснул за рулем. По факту ДТП возбуждены уголовные дела.

У пострадавших диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника. Всех детей доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. К лечению привлекли ведущих специалистов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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