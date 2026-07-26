В мечети Нижнекамска диспансеризацию прошли 75 человек
В соборной мечети Нижнекамска развернули мобильный медпункт. Врачи успели принять всех желающих за пару часов — диспансеризацию прошли 75 человек. Для небольшого города цифра внушительная.
На площадке работал передвижной флюорограф-маммограф: такая установка позволяет сделать снимки легких и молочных желез без поездки в поликлинику. Для мужчин и женщин оборудовали отдельные палатки. После осмотра всех угощали горячим чаем — мелочь, но очень располагает к доверительной беседе с врачом.
Проект признали удачным. Такие выездные диспансеризации планируют проводить регулярно. О дате следующей акции сообщат позже.
Напомним: пройти обследование можно и в поликлиниках НЦРМБ — в будние дни по графику.
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