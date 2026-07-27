В казанском онкодиспансере удалили опухоль желудка и желчный пузырь через прокол
Хирурги Республиканского клинического онкодиспансера имени профессора Сигала сделали почти невозможное: через небольшие проколы удалили пациенту опухоль желудка и заодно избавили его от больного желчного пузыря. Вместо полостного разреза — четыре с половиной часа кропотливой работы под видеокамерами.
Сложность была в спайках: мужчина уже перенес открытую операцию на брюшной полости, и внутренние ткани оказались плотно сращены. Почти 2,5 часа ушло только на то, чтобы аккуратно разделить эти сращения. Только после этого приступили к удалению двухсантиметровой опухоли.
Заведующий торакальным отделением Том Шарапов пояснил: современная хирургия позволяет работать так, если это безопасно. А желчный пузырь, который годами мучил пациента, убрали сразу — чтобы не пришлось резать снова.
Уже через неделю мужчину выписали домой. Операция длилась 4,5 часа, но благодаря малоинвазивной технике восстановление пошло быстро.
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