Здоровье

В казанском онкодиспансере удалили опухоль желудка и желчный пузырь через прокол

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Хирурги Республиканского клинического онкодиспансера имени профессора Сигала сделали почти невозможное: через небольшие проколы удалили пациенту опухоль желудка и заодно избавили его от больного желчного пузыря. Вместо полостного разреза — четыре с половиной часа кропотливой работы под видеокамерами.

Сложность была в спайках: мужчина уже перенес открытую операцию на брюшной полости, и внутренние ткани оказались плотно сращены. Почти 2,5 часа ушло только на то, чтобы аккуратно разделить эти сращения. Только после этого приступили к удалению двухсантиметровой опухоли.

Заведующий торакальным отделением Том Шарапов пояснил: современная хирургия позволяет работать так, если это безопасно. А желчный пузырь, который годами мучил пациента, убрали сразу — чтобы не пришлось резать снова.

Уже через неделю мужчину выписали домой. Операция длилась 4,5 часа, но благодаря малоинвазивной технике восстановление пошло быстро.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

7 часов назад

НХЛ сняла все вопросы о допуске сборной РФ на Кубок мира-2028

Интересное в Казани

12 часов назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов

как проходит барьерная обработка от клопов

Новости России

5 часов назад

Наше молоко удивило американца: почему вкус показался странным

Не у нас

7 часов назад

Теперь это закон. Правила переводов изменятся

ремонт контакторов в Москве

Кулинария

день назад

Варенье «Трёхминутка»: густое как карамель и без лишнего сахара

Новости России

день назад

Ставки уже не те: что банки скрывают за доходностью до 17%

Новости Татарстана

12 часов назад

Более 50 центнеров с гектара: три района Татарстана бьют рекорды урожая

Технологии

2 часа назад

Мошенники воруют Telegram без пароля через фальшивое обновление Windows
Технологии
2 минуты назад

Деревянные артефакты из Атакамы оказались древними копьеметалками

Ученые определили, что деревянные артефакты из ...

Технологии

час назад

Лесные пожары связали с ростом обращений из-за мигрени

Интересное в Казани

13 часов назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

Новости России

час назад

Инспектор ДПС требует лишнее: три просьбы водитель вправе отклонить

Новости Казани

3 часа назад

Казанец на мопеде врезался в столб и погиб
Samsung представила кондиционеры Bespoke AI Win...
Технологии
31 минуту назад

Samsung представила кондиционеры Bespoke AI WindFree с ИИ

Технологии

5 часов назад

Умные очки Samsung получат защиту от скрытой съёмки

Не у нас

5 часов назад

В Нижнем Новгороде пройдет масштабный фестиваль

Новости Казани

5 часов назад

Казань вошла в число лидеров по аренде с питомцами
В Иннополис нельзя зайти просто так: что скрыва...
Интересное в Казани
4 дня назад

В Иннополис нельзя зайти просто так: что скрывается за фасадами самого молодого города России