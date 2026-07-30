В Казани сделали первую операцию по удалению редкой опухоли Клацкина

В ГКБ №7 Казани впервые провели операцию по удалению рака внепечёночных желчевыводящих протоков — опухоли Клацкина. Это вмешательство считается одним из сложнейших в хирургии и требует высочайшей квалификации.

Операцию провела бригада хирургического отделения №3 вместе с замглавврача Республиканского онкодиспансера Александром Киршиным — главным трансплантологом Минздрава Татарстана. Хирурги удалили часть печени и поражённые сосуды, а затем «дорастили» желчные протоки с помощью ткани кишки.

Сейчас такие операции делают всего в 5–6 центрах России — и теперь в их числе казанская больница №7. Пациентка восстанавливалась под наблюдением врачей и была выписана в удовлетворительном состоянии на 10-е сутки после вмешательства.