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Учёные создали клеточные островки для лечения диабета 1 типа

Международная команда биотехнологов разработала...

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Международная команда биотехнологов разработала технологию 3D-биопечати, позволяющую создавать искусственные островки поджелудочной железы для лечения диабета 1 типа. Эти структуры могут быть имплантированы под кожу пациента, обеспечивая выработку инсулина и других гормонов, необходимых для регулирования уровня сахара в крови.

Островки Лангерганса, составляющие лишь 1–2% массы поджелудочной железы, играют ключевую роль в производстве инсулина. При диабете 1 типа эти клетки разрушаются, что приводит к нарушению контроля уровня глюкозы. Исследователи стремились воссоздать естественную среду этих островков, используя биочернила, имитирующие структуры, обеспечивающие клетки кислородом и питательными веществами.

Разработанный протокол биопечати позволяет создавать островки с минимальным стрессом для клеток: потери жизнеспособности составляют менее 10%. Уже через три недели после выращивания искусственные островки начали реагировать на изменения уровня глюкозы, демонстрируя большую активность по сравнению с обычными клеточными культурами.

Эта технология открывает перспективы для создания подкожных имплантатов, способных регулировать уровень сахара в крови без необходимости постоянных инъекций инсулина, что может значительно улучшить качество жизни пациентов с диабетом 1 типа.

Источник: ТАСС

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