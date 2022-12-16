The New York Times: коронавирус может передаваться даже после смерти, «как в кино про зомби»

Немецкие вирусологи обнаружили страшное свойство коронавируса - он способен оставаться живым и активны в телах мертвых людей в течение пости 17 суток, пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

Даже в теле умершего пациента вирус продолжает быть опасным, он легко заражает живых.

"Как в кинофильме ужасов про зомби, коронавирус способен оставаться в телах зараженных больных в том числе и после смерти", — отмечают эксперты университета Эдинбурга.

Коллеги из Японии пришли к аналогичному выводу, проведя опыт на хомячках, зараженных вирусом. В клетку с живыми и активными особями клали умершего собрата. Все живые хомяки заразились и погибли.