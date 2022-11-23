"Теперь больше чем братья": в Татарстане двум мужчинам с одинаковой фамилией пересадили почки от одного донора

Уникальный случай произошел в Республиканской клинической больнице Татарстана. 12 ноября тут одновременно сделали операцию двум пациентам, которые живут в одном районе, имеют одну фамилию, но родственниками не являются, сообщает "Снег Медиа".

Мужчинам из Кукмор по фамилии Минемуллины пересадили донорские почки от одного донора, теперь они - больше чем братья, шутят в больнице.

Минемуллин Руслан Марселевич ждал новую почку с мая этого года, а Миннемуллин Ильнат Сагидуллович – с середины прошлого года. У мужчин третья группа крови, но у одного положительная, а у второго – отрицательная.