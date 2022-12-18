Медики зафиксировали в России активное распространение свиного гриппа H1N1. Он генеалогически восходит к трагически известной испанке. В группу риска попали дети.

Специалисты НИИ имени Смородинцева указали на кратный рост заболеваемости гриппом в стране, по сравнению с показателями 2021 года. При этом не исчез и коронавирус, который до сих пор опасен в сочетании с другими инфекциями, передаёт РИА Новости.

Грипп особенно опасен для детей в возрасте до пяти лет, ведь у многих из них еще нет иммунитета к недугу, предупредил вирусолог. Под угрозой могут оказаться и подростки.