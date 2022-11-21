Здоровье
· Служба новостей

Как работодатели Приволжья заботятся о здоровье сотрудников

Главной корпоративной ценностью любой компании является забота о здоровье сотрудников. Своевременные, эффективные меры по предупреждению или лечению заболеваний не только повышают лояльность к бренду работодателя, но и экономят значительную часть бюджета предприятия.

За 9 месяцев 2022 года количество компаний на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка*, подключивших программу «Корпоративное здоровье», увеличилось в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом в предыдущем году. Абсолютным лидером по росту стала Нижегородская область – количество компаний, подключивших услугу, возросло более чем в 5 раз. Рост в 4 раза показали республики Чувашия и Удмуртия. При этом самое большое количество клиентов сервиса, как и в 2021 году, остается на территории Республики Татарстан.

Существует несколько вариантов комплектации программы – базовый, стандарт и премиум. В каждый из них входят безлимитные онлайн-консультации, очные визиты к врачу, а также услуга «Медицинский советник». Пакет «Премиум» дополнен КТ и МРТ исследованиями, вызовом врача на дом и лабораторными чек-апами. Для работодателей доступен индивидуальный подбор наполнения – с учетом потребностей бизнеса, численности команды и размеров бюджета.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Приятно видеть, что все больше работодателей выбирают продукты от Сбера для заботы о здоровье своих сотрудников. Во всех пакетах программы доступны безлимитные консультации со специалистами. До 50% возникающих вопросов можно решить без очного визита, с максимальной экономией времени и ресурсов сотрудника. Так мы в Сбере при помощи высоких технологий меняем привычный подход к медицинскому обслуживанию».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

Следующая новость ↓

Популярное

Экономика

20 часов назад

Получат все, кто родился с 1950 по 1994 год: Россиян обрадовали выплатой 17 200 рублей

Новости России

день назад

По 10 000 рублей переведут каждому: Всех, у кого есть карта «Мир», обрадуют с 28 ноября

https://egeturbo.ru/lit

Новости России

14 часов назад

Россия пошла в наступление: ВСУ понесли страшные потери под Артемовском, поток жертв "казался нескончаемым"

Интересное

2 дня назад

В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку

Профи - подготовка к школе чтение

Новости Казани

7 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости России

11 часов назад

В ЛНР вдрызг разбили ту самую 80-ю бригаду ВСУ, бойцы которой казнили российских солдат

Новости мира

14 часов назад

RI: Генерал Суровикин делает все правильно, поэтому Киеву можно продержаться только до весны

Общество

14 часов назад

Россиянка потребовала признать отцом ее ребенка погибшего в СВО мобилизованного мужчину
Новости Казани
7 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости Казани

час назад

Новости с передовой: ВС РФ близки к окружению Артемовска и устроили ВСУ "мясорубку", в которой за сутки сгинули более 500 укровоинов

Экономика

4 часа назад

Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Интересное

4 часа назад

Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Новости России

6 часов назад

Названы причины десятикратного увеличения потерь ВСУ: все играет против них
В Казани за 250 миллионов рублей будет построен крематорий

Новости России

6 часов назад

В Кремле высказались о петиции матерей с требованием прекратить спецоперацию на Украине

Интересное

7 часов назад

В селе Мутный Материк впервые появился мобильный интернет

Интересное

7 часов назад

Интерес россиян к «Чёрной пятнице» вырос более чем в три раза
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в 2023 году