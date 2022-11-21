Как работодатели Приволжья заботятся о здоровье сотрудников

Главной корпоративной ценностью любой компании является забота о здоровье сотрудников. Своевременные, эффективные меры по предупреждению или лечению заболеваний не только повышают лояльность к бренду работодателя, но и экономят значительную часть бюджета предприятия.

За 9 месяцев 2022 года количество компаний на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка*, подключивших программу «Корпоративное здоровье», увеличилось в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом в предыдущем году. Абсолютным лидером по росту стала Нижегородская область – количество компаний, подключивших услугу, возросло более чем в 5 раз. Рост в 4 раза показали республики Чувашия и Удмуртия. При этом самое большое количество клиентов сервиса, как и в 2021 году, остается на территории Республики Татарстан.

Существует несколько вариантов комплектации программы – базовый, стандарт и премиум. В каждый из них входят безлимитные онлайн-консультации, очные визиты к врачу, а также услуга «Медицинский советник». Пакет «Премиум» дополнен КТ и МРТ исследованиями, вызовом врача на дом и лабораторными чек-апами. Для работодателей доступен индивидуальный подбор наполнения – с учетом потребностей бизнеса, численности команды и размеров бюджета.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Приятно видеть, что все больше работодателей выбирают продукты от Сбера для заботы о здоровье своих сотрудников. Во всех пакетах программы доступны безлимитные консультации со специалистами. До 50% возникающих вопросов можно решить без очного визита, с максимальной экономией времени и ресурсов сотрудника. Так мы в Сбере при помощи высоких технологий меняем привычный подход к медицинскому обслуживанию».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.