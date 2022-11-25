"Это нельзя игнорировать!": онкологи Татарстана рассказали, на какие признаки нужно обратить внимание мужчинам

Марат Насруллаев, заведующий урологическим отделением, онколог-уролог РКОД объяснил, какие признаки нельзя игнорировать, чтобы не пропустить начало рака предстательной железы - распространенного заболевания у мужчин, которое при раннем обнаружении может быть успешно излечено.



Врач рекомендует обращать внимание на признаки, которые могут говорить о раке предстательной железы: затруднение или учащение мочеиспускания, ночные мочеиспускания, появление крови в моче и сперме, боли внизу живота, болезненность при мочеиспускании, нарушения эрекции.

Риск болезни повышают хронические инфекции, курение.



Мужчинам старше 45 лет нужно проходить диспансеризацию и сдавать анализ мочи. Если пациент находится в зоне риска и у него имеется отягощенный семейный анамнез, например, у близкого родственника была онкопатология, то обследования стоит проходить регулярно, желательно раз в полгода, начиная с 40 лет.