Дорогое вино чаще приводит к тяжелому похмелью, чем дешевое

Красное вино, часто воспринимаемое как лёгкий и изысканный алкогольный напиток, на самом деле нередко становится источником тяжёлых последствий на утро — головной боли, тошноты и других неприятных симптомов похмелья.

Исследования выявили, что главная причина такого недомогания заключается в соединении под названием кверцетин. Этот природный биохимический элемент, содержащийся в винограде, способен мешать организму эффективно перерабатывать алкоголь. Кверцетин блокирует действие ферментов, которые отвечают за расщепление этилового спирта.

Когда алкоголь попадает в наш организм, он преобразуется в ацетальдегид, а затем в менее токсичный ацетат. Однако кверцетин замедляет этот процесс, увеличивая концентрацию токсичного ацетальдегида и усугубляя интоксикацию. Именно это объясняет ужасное состояние после вечеринки с красным вином.

Ученые из Калифорнийского университета также обнаружили, что уровень кверцетина особенно высок у винограда, который получает много солнечного света. Интересно, что более доступные по цене вина часто вызывают менее выраженное похмелье, так как для их производства используется виноград с густыми листьями, который защищает ягоды от яркого солнца и уменьшает содержание кверцетина, сообщает МедиаПоток.