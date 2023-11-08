Уже 9 ноября в России состоится премьера сериала «Слова пацана». Съемки проекта о казанских ОПГ наделали немало шума. Сами съемки проходили за пределами Татарстана. Однако в Казани и Челнах еще два года назад проводились кастинги на роли. С тех пор было немало резких заявлений на тему необходимости выхода на экраны сериала про ОПГ. Некоторые, в частности, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец неоднократно высказывалась против проекта. Что же вызвало такой резонанс - в материале PROKAZAN.

3 000 подростков пришли на кастинг

Проблемы у картины Жоры Крыжовникова начались ещё на этапе кастинга. К работе над сериалом «Слово пацана» приступили ещё в 2022 году. Тогда на кастинг пришло порядка 3 000 подростков, которые мечтали появиться на экранах. Отборы проводили не только в Казани, но и в Набережных Челнах.

Автор фото:kino-teatr.ru

И именно в автогрде Татарстана возникли сложности. В молодёжном центре «Шатлык» отказались от проведения кастинга. Так как на тот момент всё ещё были антиковидные меры.

«Никогда я не встречала такого негостеприимного приема, как был в Челнах. Никто не знает сути нашего фильма, сюжет хранится в строгой конфиденциальности. Ко мне подходили подростки, они рассказывали, что им нравятся фильмы «Бригада», «Брат», «Закон каменных джунглей». Наш фильм не опаснее, не страшнее этих проектов. «Слово пацана» - это художественный проект, не документальный», - сказала Юлия Марина кастинг-директор проекта.

«Похоронено много молодых ребят»

Еще в начале 2022 года детский омбудсмен Ирина Волынец впервые выступила против проекта. Тогда она обращалась к прокурору республики Илдусу Нафикову с просьбой проверить законность участия подростков в съемках фильма.

Автор фото:info-imya.ru

«В годы активности группировок было похоронено много молодых ребят, и выход в свет фильма «Слово пацана» может повлиять на неокрепшую психику подрастающего поколения негативным образом», — заявляла Волынец.

В стороне не осталась и руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.

«Я думаю в Республике Татарстан и в столице с тысячелетней историей есть гораздо более интересные и поучительные истории, которые бы заслуживали экранизации. Культура у нас богатая, интересная и нам есть что показать — гораздо более интересное, глубокое и достойное нашего молодого поколения, нежели вот это», - заявила спикер.

Но несмотря на сложности, съёмки всё же завершились. К слову, если еще до съемок проекта работать над картиной рассчитывали в Казани, то в итоге большая часть съемок прошла в Ярославле, где выстроили целую "маленькую Казань". Теперь же стоит вопрос о том, смогут ли люди увидеть наделавшую немало шума картину?

За считанные дни до премьеры депутат Госдумы Яна Лантратова поручила провести проверку тизеров сериала на соответствие возрастной классификации. Причиной таких действий послужили новые высказывания Волынец о романтизации бандитизма.

«Прошу принять меры по запрету выпуска сериала "Слово пацана", наносящего вред психическому и нравственному здоровью молодежи, а также принять меры по недопущению в интернет-ресурсах транслирования недопустимого контента»,— отмечает Волынец.

Автор фото:mixyfotos.ru

«Мною направлен депутатский запрос с просьбой провести проверку отрывков (тизеров) в части соблюдения возрастной классификации (маркировки) информационной продукции и возможного нарушения положения закона РФ «О защите прав потребителей», - отметила Лантратова.

Минниханов встречался с Бондарчуком

В сентябре 2023 года продюсер проекта Фёдор Бондарчук встречался с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Что обсуждалось на встрече неизвестно.

На встрече также присутствовали Алексей Гореславский, генеральный директора АНО «Институт развития интернета». Именно на деньги института и снимался сериал.

«Запрещёнки» не нашли

Сериал снимается по сюжету книги Роберта Гараева «Слова пацана». Автор рассказывал об ОПГ «Тяп-Ляп», которые промышляли на территории Татарстана с 70-ых годов прошлого века.

Книга вышла в 2020 году и тогда она наделала много шума. Ей даже заинтересовались в прокуратуре республики. Впрочем, ничего запрещённого в ней так и не нашли.

По сюжету фильма, комания бандитов искала своих жертв для ограблений. Сериал про то, как в 90-ые такие шайки кошмарили людей на улице и не давали им покоя

Отметим, что Гараев также выступил в роли сценариста к сериалу. А одним из актёров в картине стал Сергей Бурунов.

«При всей жесткости и страшной теме, которая затронута в этом проекте, это один из лучших, наверное, сценариев, которые я читал за всю свою, не побоюсь этого слова, творческую деятельность», — сообщил на презентации проекта Бурунов.

Премьера сериала состоится уже 9 ноября. Интересно, как воспримут татарстанцы эту картину, будет ли она также популярна как «Бригада», «Бумер» и обе части «Брата» или же последует новая волна обращений в прокуратуру от чиновников.