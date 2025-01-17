Стоимость взлетели до небес: что происходит с ценами на продукты в Казани

В Казани резко подорожали продукты

Цены на продукты питания остаются одной из самых обсуждаемых тем среди жителей Татарстана. В течение последнего года динамика цен на продовольственные товары демонстрировала резкие скачки, которые напрямую отражают экономическую ситуацию. Картофель оказался лидером по росту стоимости, тогда как цена на куриные яйца значительно снизилась. Что стоит за этими изменениями и как они повлияли на повседневную жизнь? Мы проанализировали свежие данные Татарстанстата, чтобы рассказать, какие продукты удивили своим подорожанием, а какие стали приятным исключением.

Лидеры подорожания: что стало дороже?

Одним из главных сюрпризов года стал резкий рост цен на картофель, который подорожал на 207,48%. Если в январе 2024 года его цена составляла 27,57 рубля за килограмм, то в январе 2025 года она достигла 43,32 рубля за килограмм. Это означает, что за год стоимость этого продукта более чем утроилась. Основные причины такого роста могут быть связаны с:

Автор фото: Алина Алмакаева

Неблагоприятными погодными условиями, которые привели к снижению урожая.

Увеличением издержек производителей на транспортировку и хранение.

Сезонными колебаниями спроса, особенно в зимний период.

Помимо картофеля, значительное подорожание наблюдалось на капусту и свёклу. Например, свёкла подорожала с 31,53 рубля до 41,50 рубля за килограмм (рост на 31,62%). Эти изменения особенно заметны для тех, кто привык закупаться заранее или планирует крупные приготовления к праздникам.

«Есть цепочка: производитель, оптовый продавец, розничный и покупатель. И между первыми и последними идёт определённая наценка. Этот процент зависит от ряда факторов: экономической ситуации в стране, от оборудования производителя, логистики и много другого. Всё это в совокупности и приводит к подорожанию тех или иных товаров», — сообщает корреспонденту PROKAZAN экономист и директор центра бизнес-планов Ирек Галямов.

Лидеры удешевления: что радует кошелёк?

На противоположном конце рейтинга оказалось куриное яйцо, цена которого снизилась на 79,66%. В январе 2024 года десяток яиц стоил 103,45 рубля, а в январе 2025 года их стоимость упала до 56,12 рубля. Снижение стоимости яиц объясняется сразу несколькими факторами:

Автор фото: Минсехоз РТ

Повышение объемов производства благодаря господдержке фермерских хозяйств.

Стабилизация спроса после сезонных пиков, таких как новогодние праздники.

Снижение стоимости кормов для птицы из-за хорошего урожая зерновых культур.

Этот тренд стал приятным облегчением для семей, которые часто используют яйца в повседневной готовке.

Динамика цен за неделю

Анализ краткосрочных изменений показывает, что цены также реагируют на текущие экономические реалии. Например, за последнюю неделю стоимость капусты выросла на 1,26%, с 42,78 рубля до 43,32 рубля за килограмм, а лука — на 1,06%, с 49,84 рубля до 50,37 рубля за килограмм. Эти изменения могут быть следствием увеличения издержек на хранение зимой и роста спроса в этом сезоне.

Автор фото: Алина Алмакаева

Почему это важно?

Изменения цен на базовые продукты питания напрямую влияют на бюджет семей. Если подорожание таких продуктов, как картофель, становится значительным ударом по кошельку, то снижение стоимости яиц помогает компенсировать рост расходов. Например, покупка 10 кг картофеля сейчас обходится в 433,20 рубля, что ощутимо дороже прошлогодней цены 275,70 рубля за такой же объём.

«Я считаю, что нас ждёт галопирующая инфляция (прим.ред.: это инфляция, которая идёт быстро и скачкообразно, за год она может достигнуть 200%). Такое будущее к нам приближается», — говорит Ирек Галямов.

Что ждать в будущем?

Эксперты также прогнозируют, что сезонные изменения цен продолжатся. Важно учитывать:

Возможное снижение цен на овощи ближе к весне из-за поступления новых поставок.

Потенциальное увеличение стоимости зерновых и продуктов на их основе при изменении цен на сырьё.

В этой ситуации потребителям стоит внимательно следить за акциями и предложениями на рынке, чтобы минимизировать влияние инфляции на семейный бюджет.