Студенты КФУ жалуются на проблемы при заселении в общежития

Жить с соседями-тараканами, как оказалось, полбеды. Новоявленные студенты-первокурсники в соцсетях пожаловались, что мест в общежитиях КФУ не хватило льготникам, бюджетникам и даже стобальникам. В социальных сетях КФУ родители массово жалуются на то, что их детям негде жить. На что администраторы групп горят: «Мы вас понимаем и сочувствуем». В условиях, когда цены на аренду квартир продолжают бить рекорды, такие фразы звучат как издевательство.

Автор фото:radikal-photo.ru

Ехали к вам за 2000 километров

«Здравствуйте, уважаемый отдел по заселению. Обращается к вам родитель! Моя дочка очень хотела поступить именно в Казань и именно в ваш вуз. Долго и упорно готовилась к сдаче ЕГЭ, результат-зол медаль, зол ГТО, бюджет, за долговременно стала откладывать и копить на поездку. А поездка не близкая (2часа на машине, день в поезде) и восемь часов с пересадкой на самолете) в надежде что у нас будет место в общежитии. Но увы и ах», — отмечает папа студента первого курса Сергей Иванов.

По словам мужчины, в отделе по заселению сказали, чтобы искали квартиру, так как еще не заселили всех льготников. Сергей раздосадован, что дочке на данный момент негде жить. Он задает риторический вопрос: неужели ничего нельзя решить по общежитию?

Юлия Вертеева пишет, что мест в общежитии всем не хватит. Сколько их осталось и сколько занято не говорят. Речь идет о студенте Института международных отношений. По ее словам, на сайте писали, что всем первокурсникам будут предоставлены места в общежиии, а оказалось, что заселят только 200 человек.



«Как то непонятно всё, едем к вам за 2000 км и не знаем прошли в общежитие или нет...Или бегать сломя голову искать квартиру теперь уже за бешеные деньги. Вообще несерьезно, такой университет престижный. Казалось и так поступать с теми кто выбрал именно его и едет к вам за тридевять земель нельзя», — сообщает Светлана Моисенко.



И это далеко не единственные комментарии разгневанных студентов и их родителей. В социальных сетях сотни жалоб.

Автор фото:media.kpfu.ru

Кто будет в списке — лотерея

Списки на заселение в этом году, как и раньше, были обнародованы в последний момент. Ближе к концу августа. Из-за этого у многих возникли проблемы даже с поиском квартир, которые заметно подорожали на фоне ажиотажа.

Родители ждут списки на заселение до 25-30 августа, в надежде, что их детям будет где жить. Но на деле оказывается, что их ребёнку не досталось место в общежитии. А найти квартиру в Казани не так-то просто, да и не дешево от слова совсем.

Условную квартиру для сдачи студентов можно конечно снять скооперировавшись. Условная двушка, где могут жить 4 человека будет стоить около 40 тысяч рублей. Плюсом к этому платежу добавятся и коммунальные услуги. Если студент бюджетник, то родитель будет в год тратить на квартиру около 150 тысяч рублей. Не стоит забывать, что чаще всего квартиры сдаются риэлторами, найти на рынке предложений от собстенников почти нереально, а значит стоимость аренды можно смело умножить в 2 раза, а потом прибавить еще и плату за последний месяц — итого квартира для 4 студентов может обойтись уже в астрономические 120 тысяч единоразово.

По словам возмущенных родителей, в общежитиях КФУ проживают не только студенты старших курсов, но и аспиранты с магистрантами. Многие из них могут снимать квартиры, но вузовское жилье оказывается в разы дешевле.

Проблема не решается годами

Казалось бы проблема с общежитиями должна была решиться после строительства Деревни Универсиады в 2013 году. Объект рассчитан для проживания 14,5 тысяч человек. В КФУ учится около 50 тысяч студентов.

Редакция PROKAZAN направила в КФУ запрос по поводу мест в общежитиях и принципов их распределения, но в вузе хранят гробовую тишину и не отвечают на запросы редакции.

До 2022 года в общежитие заселяли все первые курсы и иностранцев. Из Деревни Универсиады после 1 курса выселяли всех, кто не проявлял себя в студенческой жизни. И тогда люди массово жаловались на нехватку мест.

Студенты не отчаивались и запускали флешмобы, где фотографировали ночлеги под мостом, на вокзалах и так далее. Ссылаясь на то, что им негде жить и приходится хоть где-то ютиться.

Сейчас же никого не выселяют и оставляют жить на всё время обучения. Но вот незадача, первым курсам теперь не хватает мест в общежитии. И что им делать, никто не знает.

Будет ли вуз строить новые общежития — также не ясно. Последний раз о строительстве общежития на 8 тысяч мест говорили еще во времена Гафурова. Тогда в Казани планировали возвести объект на 8 тысяч мест. Но планы так и остались на бумаге.

Стоит отметить, что проблема общежития КФУ не только в нехватке мест, но и в полной антисанитарии. Ранее мы уже писали материал о состоянии Деревни Универсиады.