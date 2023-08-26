Всё кишит тараканами и кругом грязь: как живут студенты в Деревне Универсиады

10 лет спустя: что из себя представляет Деревня Универсиады сейчас

Тараканы, грязь и лица без прописки в общежитии — так сейчас выглядит Деревня Универсиады. Прошло 10 лет со дня ее строительства — тогда попасть в нее было непросто. Она считалась лучшим местом для проживания студентов, но времена меняются. Что сейчас из себя представляет Деревня Универсиады в материале PROKAZAN.

Тараканы – лучшие друзья Деревни Универсиады

В ТГ-каналы и сообщества ВК PROKAZAN уже неоднократно жаловались студенты, которые живут в мягко говоря не слишком комфортных условиях. Сейчас в Деревне Универсиады помимо студентов проживают и тараканы. В чем смог убедиться корреспондент PROKAZAN, посетивший объект.

«В комнате появились тараканы руководству было сказано, но никаких мер предпринято не было. Более того, чтобы сейчас от них избавиться, обрабатывать нужно весь дом, каждую комнату. И чье это упущение? Вопрос открытый», — говорит жительница 2 дома (по понятным причинам мы не будем раскрывать имена студентов).

С её слов мы узнали, что обработка в доме проводятся крайне редко и руководство просит, чтобы студенты самостоятельно покупали отраву и травили тараканов.

Кроме того, если в доме и проходит обработка, то у людей начинается аллергия. Но вот насекомых от этого меньше не становится. Тараканы там повсюду, и даже в кастрюлях. То ли кто-то решил поесть экзотики, то ли опарыши нашли приятную среду для обитания.

И картин с гниющей едой там много. По словам девушки, на кухнях стит невыносимый запах. При этом есть «старосты кухонь», которые должны следить за чистотой и порядком. Но этого не происходит.

Лучшим решением было бы травить тараканов летом, когда большинство студентов находятся дома, но судя по тому, что мы увидели — этого сделано не было.

При этом, в общежитие уже начали заселять первокурсников, о чем отчитались в пресс-релизе КФУ.

«Я очень рад этому. Сегодня я с самого утра на ногах. Взял с собой мало вещей, потому что планирую заселяться только на следующей неделе. У меня с собой только толстовка и хорошее настроение», – рассказал КФУ Абдуллах Амиров.

Мы не можем получить постельное бельё

В Деревне Универсиады раз в неделю должно меняться постельное бельё, которое предоставляет дом. Вот только если вы его испачкаете, то на стирку кастелянше сдать не сможете. Так как перед этим, его нужно самостоятельно отчистить.

«У нас на стирку не принимают грязное бельё. Говорят, чтобы мы сами отстирали и только потом сдавали. На вопрос зачем стирать нам, если мы сдаём и так в прачку. Говорят, что если вдруг пятно не отстирается, то они за новый комплект платить не хотят», — рассказывает еще один студент.

Также стало известно, что в самом доме постирать можно в определённый день, и то, если кастелянша будет свободна. А так приходится идти в отдельное здание и ждать очередь на стирку. Отметим, что обойдётся одна стирка минимум в 250-300 рублей. И то если вы выстоите очередь с утра и до вечера.

С какими сложностями необходимо будет столкнуться не знает и другая первокурсница.

«С собой я взяла главное – ноутбук – это очень важно, ну и, конечно, одежду. В Казань я приехала вчера, весь день прогуливалась по городу. Он очень красивый. Надеюсь, что в университете я найду много друзей», – отметила первокурсница Юлия Апанина.

Безопасность Деревни Универсиады

По словам жителей Деревни, от безопасности там только одно название. Камеры не работают. На КПП сидят бабушки, которые разгадывают кроссворды.

«В доме многократно искали воришек. У людей пропадала еда, посуда. Но попытки кого-то найти были безуспешны. Так как камеры просто не работали. А случись, что серьёзное, как быть – не пятно», — рассказывает студентка из Деревни Универсиады.

Со слов девушки, мы узнали, что в первом доме жил неделю человек по чужому пропуску, который вообще не прописан в общежитии.

Парень неделю жил в комнате у друга, до тех пор пока его не поймали и не забрали пропуск. На это понабилось 7 дней. А владельцу пропуска его просто выдали обратно.

Кроме того, пьяные студенты часто перелезают через забор. Так как через КПП их не пускают. Ребятам за такие трюки тоже ничего не делают. Даже если это происходит под камерами.

Напрашивается вывод, что каждый желающий может перелезть через забор и ему за это ничего не будет.

Ходят как к себе домой

Жителей ДУ не устраивает и тот факт, что любой представитель вуза может зайти к ним без стука. Будь то сантехник или заведующий.

«Мы девочки, может стоим, передеваемся и к нам без стука просто заходит сантехник. Ни простите, ничего. Идут как к себе дамой. И это касается всех представителей дома. Только охрана дома там тактичная», — говорит третья студентка.

Также девушка отмечает, что к ним в комнаты могут спокойно заходить тогда, когда их там нет. И тут стоит вопрос о сохранности личных вещей.

Девушка рассказывает и о системе «правления». В каждом доме есть служба безопасности — все они студенты. Со слов девушки, они делают всё, что захотят. К примеру, распивают спиртное, курят сигареты, устраивают шумные вечеринки после 23:00. Отметим, что по правилам дома всё это запрещено. И соблюдение этих правил должны контролировать как раз службы безопасности.

«Они ходят и пользуются своим положением. Всячески пытаются задеть и ущемить других. Нам даже пожаловаться некому. Они делают наше пребывание в ДУ невыносимым», — рассказывает студентка.

Говоря об общежитии, не стоит упускать из внимания и тот факт, что многие первокурсники из России просто не получают мест. В первую очередь идут иностранцы и льготники.

Но далеко не у всех есть возможно платить за квартиры по 30 000 в месяц.

«У нас живут взрослые магистранты-иностранцы, которые могу позволить снимать квартиры. Но они живут в общежитиях. А студенты-первокурсники вынуждены приезжать из других городов и ютиться почти под мостиком. Позволить снять жильё в Казани может не каждая семья, особенно если это платники», — отмечает учащаяся вуза.

У студентов в общежитии часто нет воды. Об её отключении никто не предупреждает. Кроме того, там неисправна и сигнализация, которая и в 2, и в 3, и в 4 утра может ложно сработать. При этом не стихать и по 30 минут.