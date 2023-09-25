В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

«Кресло бессмертия» по замыслу авторов разработки должна помочь прожить человеку вплоть до 150 лет. Оно должно обнаруживать аномалии и предлагать их лечение. Все это стало возможным благодаря нейросетям, использование которых в Казани выходит на новый уровень. Какие изобретения улучшат качество жизни жителей столицы уже в ближайшем будущем разбирался корреспондент PROKAZAN.

Как жить долго и счастливо: нейросеть может сделать человека бессмертным?

В Татарстане изобретатели из компании «Амотел24» совместно с учеными создали капсулу, которую назвали «Кресло бессмертия». Технология, по замыслу авторов и благодаря обученной нейросети помогает прожить до 150 лет. Принцип довольно прост: человек садится в «лечебное кресло», которое объединяет в себе функции личного врача, косметолога и психолога. Далее система проводит диагностику всех показателей организма, обнаруживает аномалии и составляет прогноз риска развития заболеваний.

Внутри изобретения находится 8 устройств, объединенных в одном кресле, которые обвязываются искусственным интеллектом. В массажное кресло встроен монитор, VR-шлем и компьютер. Обнаружить проблему со здоровьем помогает микрофон, определяющий болезнь по речи, кислородная маска и камера, которая помогает установить диагноз по коже.

Директор компании «Амотел24» Тимур Серазетдинов рассказал как создавалось устройство и из чего оно состоит:

«Разработку начали еще три года назад, а этап проектирования завершили в июне этого года. Мы изобретали само устройство, а измерительные модули, которые входят в состав этого комплекса позаимствовали. До нас никто не собирал эти модули в одно устройство и не связывал это искусственным интеллектом,» — поделился директор компании.

Изобретатели уже подали заявку на регистрацию патента для своих изобретений, и первые три модели будут отправлены на экспорт в Дубай. Планируется, что на открытом рынке чудо-кресло появится в течение года.

Теперь не взорвется: нейросеть научилась находить опасные предметы

Студенты Казанского государственного энергетического университета представили стартап, который позволит распознавать опасные предметы в общественных местах. В вузе отметили, что нейронная сеть, которую создали студенты обучена распознавать опасные вещи, которые будут фиксироваться на фотосканер.

Идея состоит в том, что программное обеспечение, которое оснащено сканерами и нейронной сетью будет идентифицировать предметы, которые могут угрожать безопасности людей. Чтобы система работала требуется установить специальное оборудование — интроскоп, в которое будет внедряться собственное программное обеспечение. В конечном итоге, мы получаем такую картину: при входе в здание, человека сканирует интроскоп, а готовое изображение анализируется через разработанную систему специально обученных нейросетей.

Учреждения с высокой проходимостью всегда находятся в зоне риска по угрозам безопасности. Бывает так, что сотрудники метро могут не очень ответственно относиться к своим обязанностям и пропустить человека с подозрительным предметом.

«Ресурсы, которые имеются на данный момент, не позволяют провести быструю и качественную проверку предметов, несущих эту угрозу. Новое ПО позволит автоматизировать проверку вещей, что значительно ускорит саму процедуру. Кроме того, исключаются и ошибки проверок, связанные с человеческим фактором», — рассказали представители университета.

Сегодня проект находится в стадии разработки: в планах докрутка программного обеспечения и нейросети, тестирование, апробация, доработка, и в конечном итоге — реализация проекта.

Разработки Иннополиса: нейросеть научилась определять незарегистрированные участки земли и фиксировать лесные изменения

В Иннополисе разработчики компании «ИнноГеоТех» успешно разработали и внедрили модуль искусственного интеллекта для Министерства сельского хозяйства Татарстана, который объединил информацию о полях в единую базу данных.

«База данных основана на анализе спутниковых снимков, которая использует нейронные сети для распознавания распаханных полей, обнаружения залесенных участков и проведения пространственного анализа для выявления незарегистрированных участков», — рассказали разработчики проекта.

Сотрудники министерства сельского хозяйства РТ используют полученную информацию в своей оперативной деятельности и при распределении субсидий в сельскохозяйственном секторе. При помощи нейронных сетей было проанализировано более 150 млн га земель в регионах РФ, из них 3 млн га в Татарстане.

Нейронные сети способны обнаружить лесоизменения от 0,1 га

Та же компания при университете Иннополиса создала интеллектуальный сервис с помощью нейросети, который мониторит вырубку, гарь, появление и увеличение карьеров и другие лесоизменения.

Уникальность разработки в том, что процесс мониторинга лесного комплекса региона полностью автоматизирован: на основе данных спутниковых снимков специально обученные нейронные сети фиксируют лесные изменения и распределяют их по 5 классам — вырубки, следы пожаров, карьеры, ветровалы, погибшие и поврежденные насаждения.

«Нейронные сети способны проанализировать 4000 га в час, по нормативам на одного лесного инспектора приходится около 20 га/час. По этой причине сокращаются временные трудозатраты на проведение наземного контроля территории лесничеств. В результате за период внедрения и действия мониторинга (около 5 лет) в Татарстане Минлесхоз получил подтвержденные данные о 7 976 лесоизменениях» — рассказали в «ИнноГеоТех».

Нейросеть поможет бороться со снегом?

Также в Казани еще в марте рассказали о разработке нейросети, которая будет помогать в уборке снега зимой. Разработка должна выстраивать наиболее оптимальный маршрут уборки, с учетом трафика и других особенностей. Возможно, что презентация подобной системы в марте могла и забыться большинством казанцев — тем интереснее будет понаблюдать как нейросеть улучшит качество уборки снега в Казани этой зимой.

Нейросети уже сейчас выходят за рамки игрушек для генерации картинок в Интернете и начинают улучшать качество жизни казанцев. Можно даже с некоторой натяжкой сравнить внедрение в нашу жизнь нейросетей с промышленной революцией, с той лишь разницей, что куда заведет нейросетевая кривая мир — пока не до конца ясно.