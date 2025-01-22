Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Частные дома или квартиры: что выгоднее в Казани

Рынок недвижимости Казани продолжает удивлять нестандартными трендами. Если ещё несколько лет назад покупка частного дома в городской черте казалась роскошью, то сегодня она становится более доступной, чем приобретение просторной квартиры. На фоне роста цен, изменений в спросе и усложнения ситуации с ипотечными платежами, вопрос «что выгоднее – квартира или дом?» становится особенно актуальным для казанцев. В материале PROKAZAN мы проанализировали ключевые данные о рынке недвижимости Казани, разберёмся, почему дома дешевле квартир, и узнаем, как можно сэкономить при покупке жилья.

Автор фото: PROKAZAN

Рост цен и сложности с ипотекой

Рынок недвижимости, по итогам 2024 года, оказался под давлением экономических факторов. За январь-ноябрь объём просроченных ипотечных платежей в России вырос на 52,1%, достигнув 101,7 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2023 год прирост составил лишь 5,3%.

По словам генерального директора коллекторского агентства «Долговой Консультант» Дениса Аксёнова, такая динамика говорит о том, что многие покупатели попросту ушли с рынка. Вместо покупки жилья они предпочитают вкладываться в депозиты. Это создаёт серьёзные трудности для должников, которые не могут быстро реализовать жильё, чтобы погасить долги. Казанцы не стали исключением — ситуация с ипотекой здесь отражает общероссийский тренд.

«На сегодняшний день платежеспособного спроса практически нет. Люди, у которых есть средства и возможности, покупают лишь то, что возможно купить по ценам, гораздо ниже медианных», — говорит риэлтор Рустем Ахметзянов.

Также спикер сообщает, что у многих нет средств даже на первоначальный взнос, да и официальных доходов нет для оформления ипотечного кредита. Более того, люди даже не понимают, какую сумму им придется выплачивать ежемесячно. И осознав все это, многие интересанты решают пока повременить с покупкой.

Автор фото: PROKAZAN

Дома дешевле квартир: в чём секрет Казани?

Хотя во многих городах частные дома считаются более дорогим вариантом, в Казани всё наоборот. Средняя стоимость дома составляет 12,9 млн рублей, тогда как трёхкомнатная квартира обходится покупателям в 14,8 млн.

Эксперты связывают это с рядом факторов:

Большая доля новостроек в сегменте квартир, что повышает средний ценник.

Относительно невысокий спрос на частные дома в черте города, несмотря на их доступность.

Развитие городской инфраструктуры делает частные дома в Казани более привлекательными, но они пока не конкурируют с элитными квартирами.

Интересно, что подобная ситуация наблюдается и в Екатеринбурге, а также Уфе. Это города, где дома не только доступны, но и дешевле квартир.

Автор фото: PROKAZAN

Земля – альтернатива для экономных

Если приобрести дом пока не по карману, стоит обратить внимание на земельные участки. В Казани их стоимость увеличилась на 14% за год, но они всё ещё остаются в 4 раза дешевле готовых домов. Средняя цена участка позволяет получить возможность построить дом мечты и при этом избежать лишних переплат.

Перспективы: что дальше?

«Я в сферу недвижимости пришёл в 2016 году. И все это время проговаривали, что на рынке недвижимости пузырь и что цены обязательно упадут. Но номинальные цены только росли. Были очень короткие промежутки времени, когда наблюдалось падение и номинальных цен. Но мало кто успевал на это среагировать», — отмечает риэлтер.

Спрос на частные дома в Казани продолжает расти, особенно среди семейных покупателей. Пандемия изменила приоритеты многих горожан: вместо тесных квартир они выбирают комфорт и простор. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы разрыв в стоимости между домами и квартирами может сократиться, но пока этот тренд делает покупку дома более выгодным решением.