Стык классики и ультрасовременной архитектуры: стало известно, каких архитекторов планирует готовить КФУ

На базе КФУ в 2023 году открылось новое архитектурное направление

На протяжении многих лет в Казани будущие архитекторы обучались в университете, история которого насчитывает уже почти сто лет — в Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ). На данный момент в учебном заведении готовят бакалавров по тринадцати направлениям, среди которых архитектура, строительство, дизайн, реконструкция и реставрация архитектурного наследия и другие. До 2005 года учебное заведение было академией, но к своему 75-летию поднялось на более высокую ступень и стало университетом.

Фото: телеграм-канал "КГАСУ"

С этого года еще один университет принял решение об открытии архитектурного направления — Казанский федеральный университет (КФУ). Он является одним из трех старейших классических университетов России, имея историю в двести с лишним лет — учебное заведение было открыто в 1805 году. Университет ведет подготовку по большому количеству программ — от математики и компьютерных наук до филологии и лингвистики. Теперь же и у будущих архитекторов будет возможность поступить в КФУ, так как в 2023 году был открыт набор по на направление "Архитектура и инженерия" для бакалавров и "Архитектура, дизайн и инженерные искусства" для магистров.

Появление одной и той же специальности в нескольких вузах города — не что-то новое. По всей России университеты в рамках одного региона обучают по смежным или даже одинаковым направлениям, создавая конкуренцию. Однако, так как в Казани архитектуре обучались на протяжении многих лет только в КГАСУ, то возникновение того же направления на базе КФУ привлекло внимание. В сети появились вопросы о том, будут ли отличаться программы и, если будут, то чем.

Фото: официальный сайту КФУ

Пообщавшись с замдиректора института дизайна и пространственных искусств КФУ Степаном Новиковым, нам удалось узнать, как принималось решение об открытии архитектурного направления в КФУ. Он отметил, что Институт дизайна и пространственных искусств, который отвечает за художественно-творческий блок, был создан еще два года назад. Архитектура же, с его слов, является главенствующей и собирающей самые разные виды пространственных искусств, включая в себя, так или иначе, все направления, среди которых дизайн интерьера, коммуникативный дизайн, средовой дизайн и другие.

«По факту, архитектурное направление — это некая завершающая стадия формирования этого художественно-творческого блока в составе университета».

Степан Новиков рассказал и о том, чем программа в КФУ будет отличаться от программы КГАСУ. Он подчеркнул, что в рамках крупного федерального вуза, где есть большое количество других институтов, любая специальность приобретает новую окраску. С его слов, у студентов-архитекторов будет больше возможностей с точки зрения реализации в профессии:

«Архитекторы всегда работают в междисциплинарном пространстве, с объектами, у которых разные функции, с разными заказчиками. В КФУ есть возможность коллаборации с разными специальностям: с геофаком, институтом физики и другими. Архитектура междисциплинарна, ее даже не всегда называют наукой. Она очень хорошо себя чувствует в лоне большого классического университета».

Замдиректора института дизайна и пространственных искусств отметил также, что у учебного заведения есть большие возможности с лабораториями, было закуплено уникальное оборудование. Помимо этого, со слов Степана Новикова, КФУ делает упор на предметно-промышленный дизайн, в институте развит и диджитал-компонент.

«Архитектура на сегодняшний день очень сложная и не такая, как была 30 лет назад. Помимо развития современной архитектуры, мы делаем упор и на академическую, классическую архитектурную школу. Мы развиваем два направления — классическая архитектура и ультрасовременная. Это два столпа, которые, с одной стороны, будто бы противоречат друг другу, но, на самом деле, они дополняют друг друга. Современное развитие не может быть без оглядки на прошлое, эта два направления друг друга поддерживают и черпают друг в друге вдохновения».

По словам Новикова, институт за два года набрал 680 студентов. В 2022 году конкурс составил более 20 человек на место. Средний балл ЕГЭ и на бюджетное, и на внебюджетное обучение — 84 за каждый предмет, что достаточно высокий показатель.

Фото: официальный сайту КФУ

Многие десятилетия будущие архитекторы Казани стремились поступить в КГАСУ, из-за чего университет уже заработал славу в данном направлении. КФУ же здесь только набирает обороты, из-за чего уместным стал вопрос о возможной конкуренции и том, нет ли у КФУ опасений по недобору студентов.

«Время покажет. На сегодняшний день мы видим, что уже два года мы делаем набор в собственный институт и два года превышаем в два, а то и в три раза те требования, что ставятся университету. Набор получается очень высокий. Конечно, архитектура — немного другое направление, его еще нужно будет укреплять, но в этом году мы посмотрим. В целом, по откликам и звонкам, уже видно, что интерес есть».

Нам удалось пообщаться с архитектором, кандидатом архитектурных наук, управляющим партнером бюро DE Architects Дмитрием Куликовым, который выразил свое мнение по поводу того, нужна ли Казани еще одна архитектурная школа на базе КФУ:

«Обязательно нужна. Во-первых, должна быть здоровая конкурентная среда. Сфера образования — точно такая же сфера, в которой работает конкуренция. В России много примеров, доказывающих, что это важно и нужно. Если так сложилось, что в этом направление развивается КФУ, то, конечно, я только за. Тем более, что в вузах КФУ и КГАСУ разные акценты по специфике образования. КФУ развивает свою линию, которая является особенной и не повторяет то, что есть в КГАСУ. КГАСУ — классическое архитектурное образование, а в КФУ пробуют новые техники и методики, идет активное совмещение с инженерной специальностью».

Дмитрий Куликов отметил, что появление нового архитектурного направления в Казани должно позитивно отразиться на развитии архитектуры в городе не только благодаря конкуренции, но и благодаря развитию науки:

«Появилось больше преподавателей. Если новое направление открывается, значит появляются новые специалисты. Специалисты — это наука, а наука - это развитие. Любое научное развитие может только позитивно сказаться».

Будущие студенты только узнали результаты ЕГЭ и начинают подавать документы в вузы. Через несколько недель уже станет известно, как складывается судьба архитектурного направления в КФУ в этом году, а спустя несколько лет можно будет посмотреть, действительно ли созданная конкуренция отразится на развитии архитектуры в Казани.

В КГАСУ отказались комментировать PROKAZAN ситуацию с появлением второй архитектурной школы.