Воздушный пластилин в декоре: 5 способов сделать эффект старой лепнины
С воздушным пластилином у многих до сих пор странные отношения: кажется, что это материал скорее для детских поделок, чем для интерьера. Но на практике всё спокойнее и интереснее. Это не строгая наука, но многие замечают, что после высыхания такая масса действительно выглядит матовой и чуть «каменной», поэтому её часто используют для простого декора под винтаж.
Я сначала тоже сомневался: слишком уж скромно выглядит упаковка в магазине, чтобы из неё получилась вещь «под антиквариат». Но после первой пробы стало ясно, что секрет не в самом материале, а в форме, сушке и аккуратной отделке. Если не ждать чуда и не пытаться за вечер повторить дворцовую лепнину, результат выходит вполне убедительный.
Почему этот материал вообще работает в интерьере
Главный плюс воздушного пластилина — он лёгкий и после высыхания не утяжеляет основу. Поэтому его удобно использовать там, где гипс был бы лишним: на рамках, коробках, декоративных панно и даже на лёгких абажурах, если не перегружать конструкцию.
- После высыхания поверхность обычно получается матовой, без заметного блеска. Именно это и даёт тот самый эффект старой вещи, а не пластиковой поделки.
- Материал удобно разминать руками без сложных инструментов. У меня на пробе ушло около пяти минут, чтобы сделать несколько простых элементов для рамки.
- Его можно смешивать по цвету, получая более спокойные оттенки. Яркий тон в чистом виде почти всегда выглядит слишком нарядно, а приглушённый — уже ближе к винтажному декору.
- При комнатной сушке детали обычно сохраняют форму лучше, чем многие ожидают. Но только если не торопиться и не ставить их к источнику тепла.
Лайфхак: если хотите получить декор, который не выглядит «игрушечным», сразу выбирайте простые формы — медальоны, листочки, бусины, жгуты, небольшие розетки. Слишком сложный узор без навыка чаще выдаёт самодельную работу.
Какие вещи проще всего сделать дома
По моему опыту, лучше начинать не со светильника и не с крупной настенной композиции, а с небольших предметов. На них проще понять, как ведёт себя материал, сколько времени ему нужно и насколько аккуратно вы сможете закрепить детали.
- Рамка для зеркала или фотографии. На основу можно добавить небольшие завитки, шарики, листья или имитацию бусин по краю.
- Декоративная шкатулка. Даже простая коробка начинает смотреться солиднее, если оформить крышку объёмным узором и потом покрасить всё в один спокойный тон.
- Подсвечник-обманка. Не в смысле использования с открытым огнём, а как декоративный предмет для полки или комода. Здесь лучше брать готовую безопасную основу и украшать только внешнюю часть.
- Панно на стену. Несколько одинаковых элементов на плоской основе смотрятся собранно и не требуют ювелирной точности.
- Абажур с подвесками. Это уже вариант посложнее: нужно заранее продумать крепление, а сами элементы делать лёгкими и не слишком крупными.
Лайфхак: перед тем как лепить сразу на предмет, сделайте 2–3 пробных элемента отдельно и высушите их. Я так сэкономил себе время: один узор выглядел хорошо сырым, а после сушки оказался слишком рыхлым и на рамку уже не годился.
Елена Сергеева, жительница Казани: «Я попробовала украсить старую рамку воздушным пластилином и думала, что получится слишком по-детски. Но после покраски в спокойный бежевый цвет вещь стала выглядеть заметно дороже. Больше всего удивило, что весь декор получился очень лёгким».
Как добиться эффекта старой лепнины, а не школьной поделки
Здесь решают мелочи. Сам материал — только половина дела. Вторая половина — это цвет, фактура и умеренность. Я нашёл похожие советы на российских сайтах о ремонте и декоре, и они неплохо совпали с тем, что получилось у меня на практике.
- Не берите слишком чистые и яркие цвета для основы. Приглушённые оттенки вроде тёплого серого, песочного, оливкового или терракотового смотрятся спокойнее.
- Не лепите слишком толстый рельеф без необходимости. Объём должен читаться, но не спорить с предметом, иначе декор начинает выглядеть тяжёлым.
- Повторяйте один мотив. Когда на рамке одновременно и цветы, и шарики, и волны, и листья, появляется ощущение случайности.
- Старайтесь делать края не слишком ровными. У старых вещей обычно есть лёгкая неровность, и именно она даёт ощущение ручной работы, а не фабричной штамповки.
- Финишное покрытие лучше выбирать без сильного блеска. Матовая или спокойная поверхность выглядит убедительнее, чем глянцевая.
Лайфхак: если после высыхания деталь кажется слишком «новой», попробуйте покрасить её не одним тоном, а слегка пройтись сверху более светлым оттенком по выступающим частям. Я делал это почти сухой кистью, и рельеф сразу стал заметнее.
Что чаще всего портит результат
Честно говоря, испортить идею тут довольно легко. Материал податливый, и из-за этого возникает ложное чувство, будто всё получится само. Но есть несколько ошибок, которые бросаются в глаза почти сразу.
- Сушка возле батареи или другого сильного источника тепла. Торопиться хочется, но так детали могут повести себя непредсказуемо.
- Слишком крупные элементы на тонкой основе. Визуально они выглядят тяжело, даже если весят немного.
- Изобилие оттенков в одной вещи. Для эффекта «под старину» обычно лучше работает 1 основной цвет и 1 дополнительный, а не вся палитра сразу.
- Неподготовленная поверхность. Если основа пыльная или слишком гладкая, декор может держаться хуже.
- Желание закрыть весь предмет узором. Иногда достаточно оформить только углы, край или центральную часть — так вещь выглядит аккуратнее.
У меня как раз была ошибка с переусердствованием: на первой шкатулке я налепил слишком много деталей, и вместо винтажа вышло что-то утомительное для глаз. Пришлось убирать часть декора ещё до высыхания. После этого правило «меньше, да лучше» стало для меня основным.
Воздушный пластилин и правда может помочь сделать недорогой декор с ощущением старой лепнины, если не усложнять задачу с самого начала. Лучше всего работают простые формы, спокойные цвета и аккуратная сушка без спешки. Такой способ не заменит настоящую мастерскую отделку, но для домашнего обновления вещей он вполне годится. А главное — результат получается лёгким, недорогим и заметно интереснее, чем можно ожидать от такого скромного материала.
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