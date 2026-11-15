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В Порецком завершают обновление парка у храма с беседками и арт-объектами

Роман Медников Автор статьи
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В селе Порецкое выходят на финальную стадию работы по обновлению парка возле Свято-Троицкого собора. Территорию приводят в порядок по федеральному гранту в рамках концепции «Наследие Порецкого». Ход работ на месте проверил главный архитектор республики Павел Корнилов, сообщили в пресс-службе Минстроя Чувашии.

Парк обновляют поэтапно. На территории уже вымостили новые пешеходные дорожки, установили детские игровые комплексы и спортивное оборудование. В зелёной зоне появились беседки для спокойного отдыха, уличная библиотека под навесом и арт-объект «Часовня».

Сейчас рабочие завершают монтаж мемориальной композиции «Путь знаний». Её посвятили истории местных школ и известным выпускникам. Параллельно в парке устанавливают лавочки и урны, чтобы пространство выглядело уже не как стройплощадка, а как готовое место для прогулок.

Этот этап — только начало более крупного проекта. После завершения основных работ в самом парке планируется второй этап благоустройства: вдоль улицы Ульянова хотят обустроить пешеходно-прогулочную зону. Судя по описанию проекта, идею делают не точечно, а с расчётом на цельный маршрут для жителей.

До полного завершения осталось убрать строительный мусор и окончательно привести территорию в порядок. Обычно именно на этом этапе становится понятно, насколько удобно пространство в повседневной жизни: хватает ли лавочек, логично ли проложены дорожки, хочется ли задержаться в парке подольше. В Порецком, похоже, как раз стараются сделать не формальное обновление, а место, которым действительно будут пользоваться.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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