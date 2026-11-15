В Чебоксарах выбирают имя для нового детского сада на 180 мест

В Чебоксарах запустили голосование за название нового детского сада, который строят в микрорайоне Новый город. Учреждение рассчитано на 180 мест, и для растущего района это вполне практичная новость: чем больше мест в садиках, тем меньше нагрузка на семьи, которым важно устроить ребёнка поближе к дому.

Опрос для жителей организовали управление образования города и портал «Открытый город». Горожанам предложили пять вариантов названия, и почти все они связаны с темами развития, созидания и обучения.

В списке для голосования значатся «МастерГрад», «Мастерславль», «Город мастеров», «Умник Ум» и «Квантик». Судя по подборке, акцент решили сделать на ассоциациях с ремеслом, любознательностью и знаниями. Это понятный ход: название для детского сада обычно стараются выбрать не просто звучное, а такое, чтобы оно легко запоминалось родителям и детям.

Новый детский сад сможет принять 180 воспитанников. Для микрорайона, который активно застраивается, это заметное дополнение к социальной инфраструктуре. Особенно на фоне того, что вопрос доступности мест в дошкольных учреждениях для молодых семей остаётся чувствительным.

Ранее в этом районе уже открылся детский сад «Асам», который называли одним из крупнейших в Чебоксарах. Теперь жителям предлагают поучаствовать в выборе имени для ещё одного дошкольного учреждения. Так что у горожан есть возможность повлиять не только на внешний облик нового района, но и на то, как будет называться важный для него объект.

Итоги голосования покажут, какой вариант кажется жителям самым удачным — более творческий, более «научный» или просто самый тёплый на слух.