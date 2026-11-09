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В Чебоксарах волонтёры помогли приюту для хаски подготовиться к зиме

Роман Медников Автор статьи
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В Чебоксарах прошла акция помощи приюту для собак «Хаски Хелп». Волонтёры вместе с участниками партии и благотворительного фонда привезли корм, помогли подготовить вольеры к холодам и погуляли с собаками.

По данным организаторов, приюту передали 130 килограммов говядины. Кроме того, участники акции занялись бытовой подготовкой территории к зимнему сезону. Для таких мест это, без преувеличения, практическая помощь: в холодный период нагрузка на приюты обычно только растёт.

Организаторы акции отметили, что поддержка животных не должна ограничиваться разовыми выездами. По их словам, помочь можно не только кормом, но и временем, вниманием и обычной работой на месте.

Координатор фонда «Экосфера» в Чувашской Республике Екатерина Глазырина рассказала, что такие поездки в приюты уже стали доброй традицией. По её словам, с каждым разом к ним присоединяется всё больше неравнодушных людей.

В региональном отделении партии также подчеркнули, что интерес к теме помощи бездомным животным растёт. Участники акции поблагодарили всех, кто поддерживает приюты и помогает собакам делом.

Отдельно было сказано и о более системных инициативах в сфере защиты животных. Речь идёт о предложениях, связанных с поддержкой волонтёров, возможными льготами для тех, кто берёт животных из приютов, а также с идеей единого реестра потерянных питомцев через «Госуслуги».

Сейчас, как напомнили участники акции, многие приюты держатся в первую очередь на помощи обычных людей. Поэтому любая регулярная поддержка, особенно перед зимой, для таких организаций действительно имеет значение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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