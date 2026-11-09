В Чебоксарах волонтёры помогли приюту для хаски подготовиться к зиме

В Чебоксарах прошла акция помощи приюту для собак «Хаски Хелп». Волонтёры вместе с участниками партии и благотворительного фонда привезли корм, помогли подготовить вольеры к холодам и погуляли с собаками.

По данным организаторов, приюту передали 130 килограммов говядины. Кроме того, участники акции занялись бытовой подготовкой территории к зимнему сезону. Для таких мест это, без преувеличения, практическая помощь: в холодный период нагрузка на приюты обычно только растёт.

Организаторы акции отметили, что поддержка животных не должна ограничиваться разовыми выездами. По их словам, помочь можно не только кормом, но и временем, вниманием и обычной работой на месте.

Координатор фонда «Экосфера» в Чувашской Республике Екатерина Глазырина рассказала, что такие поездки в приюты уже стали доброй традицией. По её словам, с каждым разом к ним присоединяется всё больше неравнодушных людей.

В региональном отделении партии также подчеркнули, что интерес к теме помощи бездомным животным растёт. Участники акции поблагодарили всех, кто поддерживает приюты и помогает собакам делом.

Отдельно было сказано и о более системных инициативах в сфере защиты животных. Речь идёт о предложениях, связанных с поддержкой волонтёров, возможными льготами для тех, кто берёт животных из приютов, а также с идеей единого реестра потерянных питомцев через «Госуслуги».

Сейчас, как напомнили участники акции, многие приюты держатся в первую очередь на помощи обычных людей. Поэтому любая регулярная поддержка, особенно перед зимой, для таких организаций действительно имеет значение.