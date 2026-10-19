Лайфхаки

Т2 запустил сервис для осознанного профессионального развития

Служба новостей Автор статьи
Т2, российский оператор мобильной связи, разраб...

пресс-служба Т2

Подписаться на Дзен.канал

Т2, российский оператор мобильной связи, разработал формат карьерного консультирования для сотрудников, которые хотят расти и расширять свой функционал внутри компании. За первые два месяца было проведено 100 таких встреч, что подтверждает высокий интерес сотрудников к планированию карьеры и заинтересованность в долгосрочном развитии в Т2.

Консультации проводят 18 специально обученных внутренних экспертов из числа сотрудников HR и руководителей бизнес-подразделений. Среди наиболее популярных запросов, с которыми приходят сотрудники, – поиск возможностей внутри компании, выбор между несколькими карьерными вариантами, переход на следующую профессиональную ступень, подготовка к внутреннему конкурсу, а также помощь в систематизации и презентации собственного опыта.

На встрече консультанты помогают сотруднику разобраться в его мотивации, сильных сторонах и карьерных целях, увидеть возможные сценарии развития и определить следующие шаги, а в некоторых случаях – распознать признаки выгорания, которое может скрываться за резким желанием сменить роль или полностью изменить карьерный трек.

Вместе с запуском проекта Т2 провел двухнедельный марафон «Управляй своей карьерой». Вебинары о карьере посетили 1,5 тыс. слушателей, а за два дня эксперты провели 22 консультации.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2:

«Карьерное консультирование – еще один инструмент в арсенале Т2 для развития потенциала и сохранения внутренней экспертизы. С его помощью мы хотели расширить представление о карьерных возможностях и показать, что внутри компании есть много сценариев для роста, получения нового опыта и смены вектора деятельности. Для Т2 внутренний рекрутмент – приоритет: нам важно сохранять сильных специалистов в команде и создавать условия для раскрытия их потенциала».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Завернуть в фольгу как конфету и отправить в духовку: как приготовить сочную куриную колбасу из грудки без лишней возни

Интересное в Казани

час назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов

как быстро размножаются домашние клопы

Кулинария

21 час назад

Капусту больше не отправляю в суп: делаю из неё пиццу, которую просят повторить

Кулинария

день назад

Забудьте про сухие котлеты и отдельный гарнир: турецкий ужин из фарша и картошки готовится в одной форме

артисты на праздник в Новосибирске

Кулинария

день назад

Фарш больше не превращаю в котлеты и тефтели: заворачиваю его в рисовую бумагу и получаю хрустящие рулетики с сочной начинкой

Кулинария

18 часов назад

Забудьте про долгую раскатку теста: сербская гибаница с сыром получается пышной даже у новичков

Кулинария

4 часа назад

Переспелые бананы больше не выбрасываю: на сковороде они превращаются в нежный десерт с золотистой корочкой

Кулинария

день назад

Больше не готовлю винегрет после этого рецепта: грузинский салат со свеклой оказался вкуснее и проще в приготовлении
Новости Казани
3 часа назад

На ремонт 135 социальных объектов в Казани ушло 3 млрд рублей

В Казани в 2026 году отремонтировали 135 социал...

Не у нас

6 минут назад

В Lenovo объяснили, какие привычки сокращают срок службы ноутбука

Не у нас

30 минут назад

Платформу с ИИ для поддержки женщин во время ЭКО создали в России

Не у нас

40 минут назад

Найденная флешка может похитить данные с компьютера без открытия файлов

Новости Татарстана

час назад

Все три участника из Татарстана оказались на грани вылета из шоу «Титаны»
2,5 миллиона саженцев за осень: как в Казани за...
Интересное в Казани
4 часа назад

2,5 миллиона саженцев за осень: как в Казани заботятся об экологии и почему этого мало для повседневной жизни

Новости Казани

2 часа назад

Врачи рассказали, какая рыба помогает защитить сердце и щитовидную железу

Кулинария

2 часа назад

Забудьте про шарлотку и манник: французский фар бретон с черносливом получается нежным, как заварной крем

Новости Казани

4 часа назад

В столице Татарстана насчитали 29 тысяч многодетных семей
Корпоративы в Казани 2026–2027: встречаем Новый...
Гид по Казани
5 дней назад

Корпоративы в Казани 2026–2027: встречаем Новый год весело, вкусно и красиво