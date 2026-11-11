Лайфхаки

Старый линолеум режу на полосы и делаю коврик для входа

Роман Медников Автор статьи
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Старый линолеум после ремонта обычно хочется вынести как можно скорее: рулон мешает, пахнет пылью и занимает полкладовки. Но это как раз тот случай, когда материал ещё может пригодиться в хозяйстве. Это не строгая наука, но многие замечают: плотный линолеум на улице и в подсобных зонах служит дольше, чем кажется на первый взгляд.

Я тоже сначала отнёсся к идее с недоверием. Казалось, что самодельный коврик получится грубым и неудобным. Но у старого линолеума есть понятный плюс: он не боится влаги, легко моется и не расползается после первого дождя, если всё сделать без спешки.

Какой линолеум подойдёт для переделки

Не каждый кусок стоит пускать в дело. Лучше выбирать плотные остатки без сильных трещин и заломов. На российских сайтах о доме и ремонте я не раз встречал один и тот же совет: для хозяйственных переделок удобнее материал без мягкой толстой подложки, потому что он меньше крошится и лучше держит форму.


  • Плотный линолеум подходит лучше тонкого, потому что медленнее стирается на входе;

  • Куски без войлочной основы удобнее резать и крепить к сетке;

  • Если материал стал совсем ломким на сгибе, от идеи лучше отказаться: при нагрузке он быстро растрескается;

  • Сильно грязные обрезки сначала стоит вымыть и высушить, иначе работать будет просто неприятно.

Я бы не советовал использовать куски с резким запахом, особенно если коврик планируется для закрытого тамбура. Для улицы или крыльца это не так критично, а вот в небольшом помещении лишний запах ни к чему.

Лайфхак: перед раскроем разложите линолеум на полу на несколько часов изнанкой вниз. У меня после этого волнистые края заметно выпрямились, и резать полосы стало проще.

Как собрать коврик, чтобы он не развалился через месяц

Смысл у такого коврика простой: не делать сплошной лист, а собрать рельефное полотно на основе. Тогда грязь и песок не остаются сверху толстым слоем, а частично проваливаются между элементами. Именно поэтому вариант с отдельными полосами или «чешуйками» работает лучше, чем просто кусок линолеума у двери.


  • Сначала материал режут на одинаковые полосы средней ширины, чтобы их было удобно переплетать или крепить рядами;

  • Основа нужна жёсткая и ячеистая: подойдёт садовая сетка или похожий прочный материал;

  • Элементы лучше укладывать с небольшим нахлёстом, чтобы коврик получился плотнее;

  • Крепление должно быть простым и понятным: прочный шнур, леска или пластиковые стяжки подходят лучше случайной проволоки;

  • По краям стоит оставить ровную линию, иначе коврик будет цепляться за обувь и загибаться.

Я пробовал два варианта: просто продевать полосы через ячейки и фиксировать их стяжками. Второй способ показался надёжнее. Да, выглядит не как вещь из магазина, зато служит спокойно и не расползается после пары чисток.

Лайфхак: сделайте маленький пробный фрагмент размером примерно с лист бумаги. На нём сразу видно, удобно ли резать выбранный линолеум, не скользит ли основа и не слишком ли жёстким выходит край.

Где такой коврик действительно полезен

Честно говоря, в жилую комнату я бы такую самоделку не положил. Всё-таки это решение не для красоты, а для хозяйства. Зато возле входной двери, на даче, в мастерской или у двери в сарай способ вполне рабочий.


  • На крыльце коврик помогает собирать уличную грязь и песок с подошвы;

  • В тамбуре он удобен там, где обувь часто мокрая после дождя;

  • В мастерской покрытие защищает пол от лишней влаги и мусора;

  • На даче его можно положить у входа в дом или возле хозяйственной постройки;

  • Если коврик стал слишком грязным, его проще вынести и промыть водой, чем долго чистить щёткой.

У меня такой вариант лучше всего показал себя именно у наружной двери. Там важнее, чтобы покрытие не жалко было испачкать и чтобы оно не размокало. С покупными тонкими ковриками у меня раньше была одна и та же история: сезон прошёл — края пошли волной, низ потрескался.

Андрей Сергеев, дачник из Казани: «Я пустил старый линолеум на коврик у входа в баню. Сначала сделал неровно, и край цеплялся за обувь, потом подрезал по линейке — стало аккуратнее, и второй сезон лежит без проблем».

О чём лучше подумать заранее

У способа есть и ограничения, о которых обычно забывают в восторге от переделки. Старый материал может быть тяжёлым, жёстким и не самым красивым. Поэтому лучше сразу понимать, где самоделка уместна, а где только испортит вид.


  • Для парадной зоны у квартиры такой коврик может выглядеть слишком грубо;

  • Если основание скользкое, коврик всё равно стоит проверять на устойчивость;

  • Слишком тонкие полосы быстрее загибаются и хуже держат форму;

  • Острые углы после резки лучше сгладить, чтобы край не цеплялся;

  • Если кусок линолеума сильно изношен, времени на работу уйдёт больше, чем пользы от результата.

Лайфхак: если не хочется возиться с «чешуёй», можно сделать ещё проще — нарезать ровные широкие полосы и закрепить их на сетке параллельными рядами. Такой вариант выглядит скромнее, но собирается заметно быстрее. Я бы советовал начать именно с него, если делаете подобную вещь впервые.

В итоге старый линолеум не обязательно сразу отправлять на выброс. Из него действительно можно собрать крепкий хозяйственный коврик, который спокойно переживёт дождь, грязь и постоянную ходьбу. Главное — не ждать от этой переделки красоты выставочного уровня и сразу делать её для практичной задачи. Тогда идея не выглядит странной, а оказывается вполне полезной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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