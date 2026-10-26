Лайфхаки

Российский препарат «Дипиарон» от диабета может поступить в продажу в 2028 году

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В России разработали капсульный препарат «Дипиарон», предназначенный для лечения сахарного диабета второго типа и потенциального применения при ожирении. Лекарство прошло первую фазу клинических испытаний. Об этом сообщили на сайте Волгоградского государственного медицинского университета.

По словам проректора университета Дениса Бабкова, который рассказал о разработке РИА «Новости», средство действует иначе, чем «Оземпик». Оно воздействует на рецептор GPR119, благодаря чему стимулируется выработка кишечных гормонов, помогающих регулировать содержание глюкозы в крови.

В опытах на животных «Дипиарон» показал способность поддерживать и восстанавливать клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Кроме того, ученые добились преимущественного действия вещества в кишечнике с минимальным попаданием в кровоток. Лабораторные тесты не обнаружили токсического влияния на клетки печени и сердца. Тем не менее окончательные выводы о безопасности можно будет сделать только после завершения клинических испытаний.

Еще одно отличие разработки — способ применения. Препарат выпускается в капсулах, тогда как многие современные лекарства от диабета и ожирения вводятся инъекционно.

Вторая фаза испытаний получила разрешение Минздрава в июле. В исследовании планируют задействовать 308 пациентов с диабетом второго типа. Специалисты должны установить, насколько эффективно средство снижает уровень сахара в крови, и подобрать оптимальную дозировку.

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность «Дипиарона», его появление на российском рынке возможно не ранее 2028 года.

В публикации также отмечается, что препараты для снижения веса, включая «Оземпик» и его аналоги, в некоторых случаях могут способствовать восстановлению овуляции благодаря снижению веса и нормализации гормонального фона. По словам гинеколога Бориса Лордкипанидзе, такие средства не являются лекарствами от бесплодия, а их бесконтрольный прием может навредить здоровью, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пельмени больше не бросаю в кипяток: укладываю слоями, засыпаю сыром и достаю из духовки сочную запеканку с корочкой

Интересное в Казани

2 часа назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

как убрать плесень с кухонной доски

Не у нас

8 часов назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Интересное в Казани

3 дня назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров

сео раскрутка

Кулинария

6 часов назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

Кулинария

8 часов назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

17 часов назад

Турки сначала бросают на сковороду помидоры и перец, а уже потом яйца: получается яичница, которую хочется есть прямо из сковороды

Кулинария

2 часа назад

Турки окунают сырое тесто в сладкий сироп, а потом обваливают в кунжуте: после духовки получаются бублики с румяной корочкой

Кулинария

день назад

Итальянцы превращают картофельное пюре в маленькие подушечки: добавляют муку — и готовят ньокки, которые тают во рту
Лайфхаки
10 часов назад

Листья в теплице осенью: как сделать землю рыхлой к весне

Простой осенний способ для теплицы: укрыть гряд...

Новости Казани

28 минут назад

Суд продлил арест организаторам мошеннической сети в Казани

Не у нас

38 минут назад

Археологи в Японии обнаружили 2900-летнюю глиняную серьгу с тонким орнаментом

Не у нас

54 минуты назад

Как уменьшить нагрев смартфона во время игр: совет PC-Welt

Не у нас

час назад

Как изменится человечество к 2100 году и в последующие столетия
Язык татарской палитры: в Центре уникального ма...
Польза
23 секунды назад

Язык татарской палитры: в Центре уникального мастерства расскажут о символике цвета

Новости Казани

час назад

Казань получит новую транспортную модель к августу 2027 года

Новости Татарстана

2 часа назад

Тепло до +14 градусов продержится в Татарстане до конца октября

Новости Татарстана

2 часа назад

Первые призывники из Нижнекамска отправились к местам службы
Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые...
Гид по Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые создают уют