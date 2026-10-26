Российский препарат «Дипиарон» от диабета может поступить в продажу в 2028 году

В России разработали капсульный препарат «Дипиарон», предназначенный для лечения сахарного диабета второго типа и потенциального применения при ожирении. Лекарство прошло первую фазу клинических испытаний. Об этом сообщили на сайте Волгоградского государственного медицинского университета.

По словам проректора университета Дениса Бабкова, который рассказал о разработке РИА «Новости», средство действует иначе, чем «Оземпик». Оно воздействует на рецептор GPR119, благодаря чему стимулируется выработка кишечных гормонов, помогающих регулировать содержание глюкозы в крови.

В опытах на животных «Дипиарон» показал способность поддерживать и восстанавливать клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Кроме того, ученые добились преимущественного действия вещества в кишечнике с минимальным попаданием в кровоток. Лабораторные тесты не обнаружили токсического влияния на клетки печени и сердца. Тем не менее окончательные выводы о безопасности можно будет сделать только после завершения клинических испытаний.

Еще одно отличие разработки — способ применения. Препарат выпускается в капсулах, тогда как многие современные лекарства от диабета и ожирения вводятся инъекционно.

Вторая фаза испытаний получила разрешение Минздрава в июле. В исследовании планируют задействовать 308 пациентов с диабетом второго типа. Специалисты должны установить, насколько эффективно средство снижает уровень сахара в крови, и подобрать оптимальную дозировку.

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность «Дипиарона», его появление на российском рынке возможно не ранее 2028 года.

В публикации также отмечается, что препараты для снижения веса, включая «Оземпик» и его аналоги, в некоторых случаях могут способствовать восстановлению овуляции благодаря снижению веса и нормализации гормонального фона. По словам гинеколога Бориса Лордкипанидзе, такие средства не являются лекарствами от бесплодия, а их бесконтрольный прием может навредить здоровью, сообщает "Самара Онлайн 24".