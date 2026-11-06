Лайфхаки

Около нуля и мокрый снег: какая погода ждёт Чувашию в субботу

Роман Медников Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В субботу в Чувашии ожидается типичная предзимняя погода: днём около нуля, местами возможны смешанные осадки, а ночью температура уйдёт в небольшой минус. Такой переход не выглядит чем-то редким для ноября, но именно в эти дни дороги, тротуары и дачные участки начинают подбрасывать неприятные сюрпризы.

По данным прогноза, днём в республике будет около 0 градусов, ночью — до минус 3. Ветер западный, около 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 744 миллиметра ртутного столба днём и около 740 ночью, влажность высокая — 88 процентов.

Главная особенность дня — мокрый снег и переход температуры через нулевую отметку. Обычно именно такая погода делает поверхность коварной: асфальт ещё кажется просто мокрым, а к вечеру уже начинает схватываться тонкой коркой.

Если говорить без лишней тревоги, то день будет не экстремальный, а скорее неприятно-сырой. Но это как раз тот случай, когда лучше заранее подстроить планы: выйти чуть раньше, проверить обувь и не оставлять на даче то, что не любит замерзание.

Для автомобилистов и пешеходов это означает одно: вечером и ночью условия могут стать заметно скользкими. Особенно это касается мостов, эстакад, дворовых проездов и плитки у подъездов — такие места остывают быстрее.

Отдельное внимание стоит уделить дачным участкам. Первый мокрый снег редко кажется серьёзным, но на деле именно он способен быстро нагрузить лёгкие конструкции. Если теплица, бочка или система полива ещё не подготовлены к холодам, откладывать уже не стоит.

description: В Чувашии в субботу ожидаются около нуля, мокрый снег и ночной минус. Рассказываем, к чему готовиться на дорогах и дачных участках.
keywords: Чувашия, погода, мокрый снег, около нуля, прогноз, гололедица, дача

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Канадское министерство: РФ не может быть представлена в международном спорте

Гид по районам

день назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

как быстро умирают тараканы от борной кислоты

Не у нас

день назад

В РПЦ рассказали, как поступить, если домашний питомец умирает в мучениях

Не у нас

день назад

Эвандер Кейн сообщил, что хочет переехать в РФ

email-маркетинг стоимость

Кулинария

день назад

Обычные шампиньоны превращаю в сытный ужин: начиняю картофелем и сыром — запекаю до румяной корочки

Кулинария

день назад

Итальянцы готовят рисовые шарики с сыром: снаружи хрустят, а внутри тянется расплавленная начинка

Не у нас

9 часов назад

В РПЦ объяснили, куда девать старые иконы и почему их нельзя выбрасывать

Кулинария

день назад

Творог больше не превращаю в сырники: смешиваю с шоколадом — готовлю нежный десерт без выпечки
Новости Татарстана
2 часа назад

Шамиль Хасянов возглавил отдел полиции Чистопольского района

Шамиль Хасянов назначен начальником ОМВД по Чис...

Новости Казани

час назад

В Казани показали мировую премьеру балета о знаменитом иллюзионисте

Кулинария

час назад

Блины больше не рвутся при переворачивании: как исправить тесто и получить тонкие блинчики

Новости Татарстана

час назад

Минниханов предложил Индонезии совместные проекты в халяль-индустрии

Не у нас

4 часа назад

Учёные назвали 17 лекарств, способных вызвать тяжёлое повреждение печени
Казанский кинотеатр «Мир» приостановил показы и...
Новости Казани
3 часа назад

Казанский кинотеатр «Мир» приостановил показы из-за технических проблем

Кулинария

4 часа назад

Греки готовят капусту с рисом совсем не так, как мы: добавляют лимон — получается ароматное овощное блюдо

Не у нас

5 часов назад

На Луне нашли необычные следы железа: открытие удивило ученых

Не у нас

5 часов назад

Ученые Красноярска разработали пропитку, защищающую древесину от огня
Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией
Гид по Казани
4 дня назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией