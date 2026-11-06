Около нуля и мокрый снег: какая погода ждёт Чувашию в субботу

В субботу в Чувашии ожидается типичная предзимняя погода: днём около нуля, местами возможны смешанные осадки, а ночью температура уйдёт в небольшой минус. Такой переход не выглядит чем-то редким для ноября, но именно в эти дни дороги, тротуары и дачные участки начинают подбрасывать неприятные сюрпризы.

По данным прогноза, днём в республике будет около 0 градусов, ночью — до минус 3. Ветер западный, около 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 744 миллиметра ртутного столба днём и около 740 ночью, влажность высокая — 88 процентов.

Главная особенность дня — мокрый снег и переход температуры через нулевую отметку. Обычно именно такая погода делает поверхность коварной: асфальт ещё кажется просто мокрым, а к вечеру уже начинает схватываться тонкой коркой.

Если говорить без лишней тревоги, то день будет не экстремальный, а скорее неприятно-сырой. Но это как раз тот случай, когда лучше заранее подстроить планы: выйти чуть раньше, проверить обувь и не оставлять на даче то, что не любит замерзание.

Для автомобилистов и пешеходов это означает одно: вечером и ночью условия могут стать заметно скользкими. Особенно это касается мостов, эстакад, дворовых проездов и плитки у подъездов — такие места остывают быстрее.

Отдельное внимание стоит уделить дачным участкам. Первый мокрый снег редко кажется серьёзным, но на деле именно он способен быстро нагрузить лёгкие конструкции. Если теплица, бочка или система полива ещё не подготовлены к холодам, откладывать уже не стоит.

description: В Чувашии в субботу ожидаются около нуля, мокрый снег и ночной минус. Рассказываем, к чему готовиться на дорогах и дачных участках.

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