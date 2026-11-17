Со старыми футболками у всех одна и та же история: выбросить жалко, носить уже неловко, а на полке они лежат годами. Идея переделать их в коврик для ванной — не строгая наука, но многие замечают, что такие вещи в быту оказываются удобнее, чем казалось сначала. Я тоже поначалу сомневался, не получится ли очередная самоделка «на один раз», но в итоге вышла вполне рабочая вещь для ежедневного использования.

Этот способ я встретил на одном из российских сайтов о доме и переделках, а потом попробовал у себя. Больше всего мне понравилось, что здесь почти нет расходов: нужны только старые хлопковые футболки, ножницы и немного терпения. За один вечер реально собрать коврик среднего размера, если не отвлекаться каждые пять минут на чай и телефон.

Какие футболки подойдут лучше всего

Не каждая старая вещь даёт одинаковый результат. На практике лучше всего ведут себя самые обычные хлопковые футболки без плотных принтов и лишней синтетики. Они хорошо впитывают влагу, мягко ложатся в плетение и не выглядят слишком грубо.



Чистый хлопок или ткань с минимальной добавкой синтетики обычно удобнее в работе: полоски получаются мягкими и послушными;



Футболки с толстыми боковыми швами лучше заранее распороть или срезать, иначе коврик выйдет неровным;



Сильно растянутые вещи тоже подходят, но из них труднее сделать аккуратный край;



Плотные мужские футболки дают более тяжёлый коврик, зато он лежит на полу увереннее;



Тонкие светлые майки лучше комбинировать с более тёмными, чтобы поверхность дольше выглядела опрятно.



Обычно на коврик среднего размера уходит около 5–7 футболок. Если брать детские или очень тонкие вещи, материала может понадобиться больше. У меня с первой попытки как раз не хватило одной футболки, и пришлось срочно искать ещё одну в шкафу — лучше подготовить запас сразу.

Лайфхак: перед нарезкой разложите все футболки по цветам и плотности. Если сначала смешать мягкий хлопок с очень упругой тканью, потом будет трудно держать одинаковое натяжение, и коврик начнёт «волной» идти по краям.

Как подготовить ткань, чтобы коврик выглядел аккуратно

Самая важная часть — не сборка, а подготовка полосок. Если сделать её наспех, изделие получится рыхлым и не слишком удобным. А вот аккуратно нарезанная ткань уже сама работает на результат.



Нарезайте футболки на полоски шириной примерно 2–3 сантиметра;



Нижний подгиб, горловину и плотные швы лучше сразу убрать;



Полоски желательно делать длинными, чтобы потом реже соединять их между собой;



После нарезки ткань стоит слегка растянуть руками — края сами закрутятся внутрь и превратятся в мягкий текстильный шнур;



Если попадаются участки с рисунком, их лучше пустить в середину коврика, где жёсткость не так заметна.



Вот этот момент с растягиванием я сначала хотел пропустить, думал, что разницы почти не будет. Но разница оказалась заметной: без этого полоски выглядели как тряпичные ленты, а после лёгкого натяжения стали аккуратнее и плотнее. Работы на пять минут больше, зато вид совсем другой.

Лайфхак: сложите нарезанные полоски в отдельные клубки по цветам. Когда начинаешь плести без подготовки, ткань путается под руками, и половина вечера уходит не на коврик, а на распутывание узлов.

Два способа сборки, которые реально работают дома

Есть два простых варианта, и оба можно освоить без особого опыта. Один подойдёт тем, кто не любит возиться с инструментами, второй — тем, кто хочет более плотный и собранный результат.



Плетение косичек. Из трёх тканевых полос плетут длинную косу, затем сворачивают её в спираль и постепенно сшивают;



Сборка по кругу удобна тем, что форму коврика легко контролировать прямо в процессе;



Вязание крючком по кругу даёт более плотное полотно, особенно если использовать крупный крючок около 8–10 миллиметров;



Крючок удобен, если хочется сразу сделать овальную или круглую форму без последующей прошивки;



Если нет навыка вязания, косички обычно проще и быстрее в первой попытке.



Я пробовал оба способа. Косички оказались понятнее: сел, включил что-нибудь фоном и спокойно плетёшь. С крючком результат выглядел аккуратнее, но там уже нужна привычка, иначе полотно легко перетянуть или, наоборот, сделать слишком свободным.

Важно плотно соединять участки между собой. Если оставить большие зазоры, коврик будет хуже впитывать влагу и быстрее потеряет форму. Слишком туго тоже не стоит: тогда он начинает загибаться по краям и выглядит так, будто обиделся на весь ремонт.

Как сделать коврик удобным в ванной

Сам по себе коврик из футболок уже получается довольно практичным, но несколько мелочей делают его заметно удобнее в обычной жизни. И вот здесь как раз видно, будет это просто симпатичная переделка или действительно полезная вещь.



Для ванной лучше делать коврик не слишком толстым, чтобы он быстрее высыхал;



Если пол очень гладкий, снизу можно добавить более плотный слой ткани;



Светлые и тёмные полоски в смеси помогают скрыть следы повседневного использования между стирками;



Овальная форма часто удобнее прямоугольной: за неё меньше цепляешься ногами;



Чем плотнее плетение, тем меньше коврик будет «ездить» по плитке.



Лайфхак: если хотите, чтобы коврик лежал ровнее, после сборки разложите его на полу и слегка прижмите по всей поверхности руками, особенно по краям. Я так делал с первым экземпляром, и он заметно быстрее принял нормальную форму без перекосов.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я сделала такой коврик из старых домашних футболок, которые давно собиралась выбросить. На работу ушёл один вечер, а в ванной он оказался даже удобнее покупного: мягкий, тяжёлый и после стирки не перекосился».

Как стирать и когда лучше переделать заново

Уход у такого коврика несложный, но лучше не относиться к нему как к вечной вещи. Это хорошее бытовое решение, а не музейный экспонат. Зато обновить его потом можно почти без затрат.



Стирать такие коврики обычно советуют при температуре до 40 градусов;



Слишком агрессивные отбеливающие средства лучше не использовать, чтобы ткань не стала жёсткой;



Перед стиркой стоит проверить, все ли соединения держатся крепко;



Если один участок начал расходиться, проще подшить его сразу, чем потом переделывать половину изделия;



Когда коврик надоест, его можно распустить частично и собрать в новой форме.



Мне нравится в этой идее именно отсутствие лишней серьёзности. Если получилось неидеально — ничего страшного, это вещь для дома, а не показательный образец. Зато старые футболки наконец перестают занимать место, а на полу появляется полезная вещь, которую не жалко использовать каждый день.

Коврик из старых футболок — это простой способ пустить ненужную одежду в дело без лишних расходов. Лучше всего работают хлопковые вещи, аккуратная нарезка и плотная сборка. Если не гнаться за идеальной картинкой с первой попытки, за один вечер можно сделать удобную вещь для ванной, которая действительно пригодится в быту.