5 способов использовать кофейную гущу дома и на даче без лишних трат

Кофейная гуща — не то чтобы сокровище, но выбрасывать её сразу и правда жалко. Это не строгая наука, но многие замечают: остатки кофе могут пригодиться и на кухне, и на участке, если подойти к делу без лишнего энтузиазма. Я сам сначала относился к этой идее с недоверием, но несколько простых способов действительно работают, особенно если гущу заранее высушить и не хранить её сырой.

Что важно сделать перед использованием

С кофейной гущей есть одна тонкость: в свежем виде она быстро сыреет и начинает пахнуть не так бодро, как утром в чашке. Поэтому подготовка здесь важнее, чем сам способ применения.



Сначала гущу лучше просушить тонким слоем на тарелке, подносе или листе бумаги. Так она хранится заметно спокойнее и не покрывается плесенью.



Держать её удобнее в банке или контейнере с неплотно закрытой крышкой, если она досушена не до конца. Полностью сухую можно пересыпать и в обычную ёмкость.



Не стоит копить остатки неделями во влажном виде. Я один раз так сделал, и вместо полезной заготовки получил банку с очень спорным запахом.



Если вы планируете использовать гущу в саду, лучше брать остатки без сахара, сиропов и сливок. Иначе пользы меньше, а лишняя органика может повести себя непредсказуемо.



Лайфхак: если гущи немного, просто оставьте её после завтрака на блюдце возле батареи или на подоконнике. У меня на это обычно уходит несколько часов, а дальше её уже удобно пересыпать в банку.

Как кофейная гуща может пригодиться на даче

На участке кофейная гуща работает не как чудо-средство, а как спокойное бытовое подспорье. На российских сайтах о доме и даче я встречал похожие советы не раз, и часть из них у меня прижилась.



Её можно добавлять в компост небольшими порциями. Органические остатки в такой смеси смотрятся вполне уместно, особенно если чередовать их с сухими компонентами.



Небольшое количество сухой гущи иногда смешивают с почвой, чтобы сделать тяжёлый грунт более рыхлым. Но именно небольшое: переизбыток здесь ни к чему.



Ещё один распространённый приём — рассыпать сухую гущу вокруг некоторых посадок. Это не даёт железной гарантии, но часть дачников отмечает, что слизням такие участки нравятся меньше.



Иногда её используют при посеве мелких семян, смешивая с сухим материалом для более равномерного распределения. Приём удобный чисто механически: сеять действительно проще.



Лайфхак: если хотите проверить способ со слизнями, не рассыпайте гущу сразу по всему огороду. Лучше выберите одну грядку или пару растений и посмотрите результат после полива и через день-два. Так проще понять, подходит ли вам этот вариант.

С почвой я бы советовал не усердствовать. Когда я впервые добавил слишком много гущи в один ящик с землёй, верхний слой слежался сильнее, чем мне хотелось. После этого стал использовать её только понемногу и в смеси с другой органикой.

Чем она полезна в быту

Дома кофейная гуща нравится мне даже больше, чем на участке. Здесь результат понятнее и виден почти сразу, без ожидания сезона.



Сухую гущу можно поставить в небольшой открытой ёмкости в холодильник или шкаф, где скапливаются запахи. Это не парфюм, конечно, но лишнюю резкость она слегка забирает.



Её используют как мягкий абразив для загрязнённых поверхностей, где нужна деликатная чистка. Главное — сначала проверить на небольшом участке и не тереть то, что легко царапается.



Иногда гущей чистят руки после готовки с луком, чесноком или рыбой. Я пробовал: запах уходит не полностью, но заметно слабее.



Ещё её удобно добавлять в домашний компост для пищевых отходов, если вы собираете его отдельно. Но только в разумном количестве и в сухом виде.



Лайфхак: после разделки рыбы или лука возьмите щепотку влажной кофейной гущи, разотрите в ладонях и потом смойте с обычным средством. Способ простой, и у меня он сработал лучше, чем просто долго мыть руки водой.

Где лучше не ждать чудес

С такими советами есть соблазн превратить кофейную гущу в средство от всего на свете. Но здесь лучше без романтики: иногда это просто удобное дополнение, а не решение всех бытовых вопросов.



Не стоит считать её полноценной заменой всем средствам для ухода за домом и участком. Это вспомогательный материал, а не волшебный порошок.



Если гуща сырая, залежавшаяся или с признаками плесени, использовать её уже не хочется ни дома, ни в огороде. Лучше не рисковать и выбросить.



Для деликатных покрытий, светлого текстиля и поверхностей, которые легко окрашиваются, способ с гущей может быть сомнительным. Кофе всё-таки остаётся кофе.



Если у вас нет дачи и компоста, не нужно специально копить килограммы остатков. Достаточно использовать то, что образуется время от времени.



Елена Сергеева, дачница из Казани: «Я начала собирать кофейную гущу прошлой весной просто из любопытства. Больше всего мне понравилось добавлять её понемногу в компост и ставить сухой остаток в холодильник — способ простой, а польза вполне заметная».

Кофейная гуща — не мусор, если использовать её с умом и без завышенных ожиданий. Лучше всего она показывает себя в простых бытовых задачах: подсушить, сохранить и понемногу пустить в дело. Чудес тут нет, зато есть понятная экономия и ощущение, что даже остатки от утреннего кофе могут ещё пригодиться. А это, если честно, уже неплохо.