5 шагов, чтобы осенью сменить работу и войти в рекламу

Осень многие считают удобным временем для смены работы: деловая активность оживает, вакансий становится больше, а у соискателя появляется ощущение нового старта. Это не строгая наука, но такой сезонный ритм действительно замечают и работодатели, и сами кандидаты. Если прежняя работа перестала радовать и по деньгам, и по смыслу, сфера рекламы выглядит одним из понятных вариантов для входа без долгой раскачки.

Я посмотрел, как обычно устроен переход в продажи рекламы по материалам российских сайтов о карьере и бытовой организации работы, и в целом картина ожидаемая: многое держится не на дипломе, а на умении разговаривать, быстро учиться и не сдуваться после первых отказов. Звучит чуть суше, чем на красивых объявлениях, зато честнее.

Почему осенью проще решиться на смену работы

Осенний период часто удобен не потому, что в календаре есть какая-то магия, а потому, что компании после лета возвращаются к обычному рабочему ритму. В рекламе это особенно заметно: бизнес запускает новые кампании, пересматривает продвижение и ищет людей, которые помогут продавать размещение и общаться с клиентами.



После летнего затишья у компаний чаще появляются новые задачи и открытые вакансии.



Проще встроиться в рабочий сезон, когда процессы уже запущены и можно быстрее понять, как всё устроено.



Осенью многие сами подводят личные итоги и легче признают, что прежнее место уже не подходит.



Лайфхак: если думаете о смене сферы, не начинайте с рассылки резюме во все стороны. Сначала выпишите на лист три вещи: что вас не устраивает сейчас, какой доход вы считаете приемлемым и готовы ли вы к работе с переговорами и отказами. У меня такой короткий список занял около десяти минут, зато сразу стало понятно, подходит мне направление или я просто устал от понедельников.

В рекламе и продажах особенно важно трезво оценить ожидания. Это не кабинетная работа, где можно тихо выполнять однотипные задачи и не общаться с людьми. Здесь придётся много говорить, уточнять, убеждать, договариваться и при этом сохранять вежливость даже тогда, когда собеседник явно не в настроении.

Что делает менеджер по рекламе каждый день

Если коротко, задача такого специалиста не просто продать рекламное место, а понять, что именно нужно клиенту. Где-то нужен охват, где-то более точное попадание в аудиторию, а где-то человеку надо сначала объяснить, зачем ему вообще вкладываться в продвижение. По сути, это работа на стыке общения, организации и внимательности к деталям.



Обработка входящих обращений и первичное общение с потенциальными клиентами.



Поиск новых заказчиков и ведение телефонных переговоров.



Подготовка коммерческих предложений под задачу клиента.



Сопровождение сделки от первого контакта до подписания документов.



Учёт договорённостей и рабочих этапов в CRM-системе.



Сначала такой список может выглядеть тяжеловато. Я и сам обычно настораживаюсь, когда в вакансии слишком много действий в одном абзаце. Но здесь это скорее обычная реальность профессии: день получается насыщенным, зато не монотонным. Для людей, которым скучно сидеть над одной и той же задачей часами, это скорее плюс.

Лайфхак: попробуйте простой тест ещё до собеседования. Позвоните в любую организацию по нейтральному вопросу, например уточните часы работы или наличие услуги, и отследите своё состояние во время разговора. Если голос дрожит, это не приговор, но знак, что навык общения придётся прокачивать. Если же говорить по телефону вам в целом нормально, половина внутреннего сопротивления уже снята.

Можно ли войти в сферу без опыта

Да, если работодатель действительно готов обучать. В подобных вакансиях обычно важнее не профильное образование, а обучаемость, нормальная речь и способность держать темп. На одном из российских сайтов о работе я не раз встречал похожую мысль: новичков чаще оценивают по адекватности, дисциплине и желанию вникать, чем по строчке в дипломе.



На старте изучают рекламные форматы и варианты размещения.



Новичку показывают, как вести деловую переписку и переговоры.



Обычно помогают разобраться с документами и внутренней системой учёта.



Первые встречи или звонки нередко проходят вместе с наставником.



Это, пожалуй, самый важный момент. Когда в вакансии обещают быстрый старт, стоит уточнить, что именно имеется в виду: будет ли наставник, как долго идёт адаптация, какие задачи дают в первую неделю. Я бы на собеседовании спрашивал это прямо. Без такого разговора есть риск попасть не на обучение, а в ситуацию «вот телефон, начинайте», а это уже совсем другой сюжет.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я однажды тоже меняла сферу почти с нуля и больше всего боялась, что не разберусь в новых терминах. На деле помогло то, что мне объясняли всё по шагам, а первые рабочие разговоры я заранее проговаривала дома вслух. Через несколько дней стало заметно спокойнее».

Ещё один важный плюс таких вакансий — понятный результат. Либо вы научились выявлять потребность клиента и вести сделку, либо пока путаетесь и теряете нить разговора. Это может быть нервно, но зато прогресс видно быстро, без туманных формулировок про «развитие в перспективе».

Какие качества действительно пригодятся

Иногда в объявлениях пишут длинный список качеств, и половина звучит как набор красивых слов. Но в продажах рекламы всё довольно приземлённо: нужны внятная речь, нормальная самоорганизация и способность не воспринимать каждый отказ как личную трагедию. Последнее особенно важно, потому что без отказов здесь не бывает.



Грамотная устная и письменная речь.



Готовность к большому количеству звонков и сообщений.



Спокойная реакция на возражения и отказы.



Дисциплина и умение планировать день.



Инициативность без лишней суеты.



Лайфхак: перед откликом запишите на диктофон короткий рассказ о себе на одну минуту — кто вы, чем занимались и почему хотите перейти в рекламу. Я пробовал этот приём для подготовки к деловым разговорам, и он быстро показывает слабые места. Сразу слышно, где речь слишком размытая, где много лишних слов, а где вы сами себе не очень верите.

Отдельно стоит сказать о доходе. В подобных вакансиях он часто складывается из оклада, процента от сделок и бонусов. Если ориентироваться на указанные в исходном материале условия, можно рассчитывать примерно на 55–65 тысяч рублей в месяц. Но здесь важно помнить простую вещь: переменная часть всегда зависит от активности и результатов, поэтому на старте лучше уточнить, как быстро обычно выходят на этот уровень новички.

Как проверить вакансию до отклика

Даже если предложение выглядит привлекательно, лучше потратить немного времени на проверку. Не из недоверия ко всему живому, а чтобы потом не удивляться условиям, графику и реальным обязанностям. Я сам давно привык сначала читать текст спокойно второй раз: в первый раз вакансии почти всегда кажутся лучше, чем есть.



Посмотрите, указаны ли конкретные обязанности, а не только общие обещания роста.



Уточните, как устроено обучение и есть ли наставник.



Проверьте график, формат оформления и систему оплаты.



Спросите, с какими продуктами или площадками предстоит работать.



Убедитесь, что вам комфортен темп: звонки, встречи, переписка, отчётность.



Если работа связана с продажей рекламы на несколько площадок, это обычно удобнее для новичка. Когда есть разные форматы размещения, проще подобрать решение под клиента, а не упираться в один вариант. Для специалиста это значит меньше тупиковых разговоров и больше шансов собрать внятное предложение, а не навязывать одно и то же всем подряд.

В целом реклама может стать хорошим вариантом для тех, кто хочет сменить сферу без многолетнего переобучения. Но романтизировать этот путь не стоит: придётся учиться общению, быстро вникать в задачи клиентов и спокойно относиться к отказам. Если вам ближе живой ритм, понятный результат и доход, который зависит от личной активности, такой переход вполне реален. Главное — трезво оценить себя на старте и не путать временную усталость от старой работы с настоящей готовностью начать новое.