С кротами на участке всё не так однозначно, как иногда пишут в громких заголовках. Это не строгая наука: нельзя сказать, что одно конкретное растение обязательно «позовёт» подземных гостей. Но многие дачники замечают одну и ту же картину: там, где у дорожек влажно, рыхло и много живности в почве, ходы появляются чаще. Я тоже видел это на участке: возле плитки земля дольше оставалась мягкой, и именно там потом вспухли первые холмики.

Почему кроты идут именно вдоль дорожек

Сами растения кротов интересуют не как еда. Гораздо важнее условия под землёй: влажность, рыхлая почва и наличие дождевых червей и личинок. На одном из российских сайтов о даче я встречал похожее объяснение: крот идёт туда, где ему проще прокладывать ходы и где больше кормовой живности.



Край дорожки часто остаётся тёплым и умеренно влажным, особенно после полива или дождя;



Подсыпка, бордюр и рыхлый грунт рядом с плиткой нередко создают удобную линию для хода;



Густые посадки с развитой корневой системой удерживают влагу и делают почву более «живой»;



Если рядом газон регулярно поливают, верхний слой земли долго не пересыхает;



Под мульчёй и плотной зеленью беспозвоночных обычно больше, а это уже настоящая приманка для крота.



У меня сомнения были именно по этому пункту: неужели дорожка сама по себе так влияет. Но если пройтись после дождя, разница чувствуется даже ногой — у кромки плитки грунт часто мягче, чем на открытом месте.

Лайфхак: пройдите вдоль дорожек после полива и слегка нажмите на землю носком обуви. Если участок у бордюра заметно рыхлее остальной зоны, именно там стоит в первую очередь менять посадки или ставить барьер.

Какие растения у кромки дорожек вызывают вопросы

Говорить, что эти культуры напрямую привлекают кротов, было бы слишком смело. Но именно рядом с ними чаще складываются условия, которые подземным обитателям подходят. Осторожнее стоит быть с тем, что даёт плотную корневую массу и любит влажную почву.



Белый клевер. Он образует плотный покров, удерживает влагу и делает почву более мягкой. Для дорожек выглядит аккуратно, но в сыром месте может сыграть против хозяина участка;



Хосты. Красивы и неприхотливы, однако любят увлажнённую землю и создают густые посадки, под которыми долго сохраняется сырость;



Астильбы. Эффектные, но тоже предпочитают почву без пересыхания. Если высадить их сплошной линией у дорожки, получится удобная влажная полоса;



Декоративные папоротники. Они хорошо чувствуют себя в тенистых и сырых уголках, а такие зоны часто и становятся проблемными;



Влаголюбивые бордюрные многолетники в плотной посадке. Даже если это не один конкретный вид, а смесь культур, эффект может быть тем же: больше тени, влаги и жизни в верхнем слое почвы.



Я бы не стал срочно выкапывать все хосты только из-за одного холмика. Но если кротовины появляются именно по одной и той же линии, а вдоль неё высажены плотные влаголюбивые растения, совпадение уже выглядит слишком уж логичным.

Лайфхак: если не хотите убирать любимые многолетники, просто разрядите посадку. Оставьте между кустами немного больше воздуха, а полив у кромки дорожки сделайте менее частым, если это не вредит самим растениям.

Что посадить вместо спорных культур

Полностью «волшебных» растений, которые решат вопрос раз и навсегда, нет. Но некоторые культуры из дачных подборок на российских сайтах упоминаются чаще других как менее привлекательные для таких зон из-за запаха и общего характера посадки.



Бархатцы. Их часто советуют для бордюров: они заметные, простые в уходе и дают выраженный запах;



Декоративный лук. Смотрится аккуратно и не создаёт сплошную влажную подушку у земли;



Лаванда, если условия участка ей подходят. Запах сильный, а посадка обычно более воздушная;



Полынь декоративных сортов. Серебристая листва и характерный аромат делают её неплохим вариантом для сухих кромок;



Рябчик императорский. Его тоже нередко называют среди растений, которые используют в подобных целях на участке.



Скажу честно: с лавандой у меня получилось не с первого раза — место было слишком сырое, и идея не сработала. А вот бархатцы вдоль одной короткой дорожки прижились без капризов и визуально сделали край участка аккуратнее.

Елена Сергеева, дачница из Казани: «У нас кротовины постоянно появлялись вдоль дорожки к теплице, где росли хосты и было много полива. Часть посадок я заменила на бархатцы, а землю у края стала держать суше — полностью проблема не исчезла, но новых ходов стало заметно меньше».

Что ещё реально помогает, кроме замены посадок

Если кроты уже выбрали маршрут, одними цветами дело может не ограничиться. Здесь лучше работает не один приём, а спокойная комбинация решений без лишних надежд на чудо.



Вертикальный барьер из мелкоячеистой сетки вдоль дорожки. На дачных ресурсах часто советуют заглублять его примерно на 50–70 сантиметров;



Контроль полива у кромки дорожек. Если постоянно держать эту линию сырой, проблема обычно возвращается;



Мульча из коры или хвойного опада на бордюрах. Она помогает немного изменить условия у поверхности и сделать зону менее комфортной;



Наблюдение за направлением свежих ходов. Это полезнее, чем просто сразу разравнивать каждую кротовину;



Отказ от слишком плотных зелёных «подушек» вдоль плитки, особенно в тени и низине.



Лайфхак: не засыпайте свежую кротовину в ту же минуту, как её заметили. Лучше день понаблюдать, куда тянется линия новых выбросов земли, и уже потом решать, где ставить сетку или менять посадку. Я однажды поторопился и в итоге укрепил совсем не тот участок.

Лайфхак: если дорожка уже начала проседать по краю, сначала уберите причину постоянной сырости — проверьте полив и плотность посадок. Иначе даже после выравнивания плитки всё может повториться.

Итог простой: кротов чаще привлекает не само растение, а влажная и удобная для охоты полоса вдоль дорожки. Поэтому смотреть стоит не только на список культур, но и на почву, полив и плотность посадок. Если убрать лишнюю сырость, разрядить зелень и при необходимости поставить барьер, участок обычно становится спокойнее. Не быстро, зато без лишней суеты и сомнительных способов.