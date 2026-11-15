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31 машину увезли на штрафстоянки: что ещё убрали с улиц Чебоксар

Роман Медников Автор статьи
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В Чебоксарах за неделю городские службы занялись не только неправильно припаркованными автомобилями, но и общим порядком на улицах. История, в общем, будничная, но показательная: когда с дорог убирают брошенные помехи и параллельно приводят в порядок знаки и светофоры, город начинает выглядеть заметно собраннее.

По данным городской администрации, на штрафстоянки отправили 31 автомобиль, оставленный с нарушением правил парковки. Рейды по улицам проводили специалисты городской Дирекции гаражных хозяйств. Одновременно они работали на ключевых перекрёстках и дорогах, где требовалось навести порядок.

Отдельно занялись светофорными объектами. На пересечении улицы Калинина с улицами Николаева и Декабристов смонтировали новое оборудование. На узлах Эгерского бульвара с Хевешской улицей и Марпосадского шоссе с проспектом Тракторостроителей заменили светодиодные модули. После запуска движения по Калининскому мосту дорожники также подключили дополнительную стрелку для левого поворота на улице Ярославской.

Кроме того, в городе обновили часть дорожных указателей. Повреждённые щиты убрали возле дома № 5 по улице Композиторов Воробьёвых и у дома № 8 по улице Пушкина, а вместо них установили новые. Предупреждающие знаки для пешеходов появились на улицах Калинина, Ярмарочной, Николаева и Ленинского Комсомола.

Самой наглядной частью этой работы, пожалуй, стала уборка в гаражных кооперативах. Оттуда вывезли четыре полных самосвала старых покрышек и мусора. Такие залежи обычно копятся незаметно, а потом внезапно выясняется, что хлама там уже на несколько рейсов техники.

Если смотреть на ситуацию шире, речь идёт не о разовой уборке ради отчёта, а о довольно приземлённой, но нужной городской работе: убрать то, что мешает движению, обновить то, что сломано, и вывезти то, что давно просилось на утилизацию. Для жителей это часто не громкая новость, а просто ощущение, что на привычной улице стало немного аккуратнее и понятнее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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