300 тысяч рублей молодым многодетным в Чувашии стало проще оформить
В Чувашии упростили оформление региональной выплаты в 300 тысяч рублей для молодых многодетных родителей. Теперь заявление на меру поддержки при рождении третьего или последующего ребёнка можно подать через портал «Госуслуги», без личных визитов и бумажных справок.
По данным пресс-службы Минтруда Чувашии, часть сведений система подгружает автоматически из единой социальной базы. Это заметно сокращает количество ручных действий для семьи: раньше людям приходилось идти в МФЦ и собирать документы самостоятельно.
Изменились и сроки рассмотрения. Если прежде документы проверяли два рабочих дня, то теперь решение принимают за одни сутки. После одобрения деньги переводят на банковский счёт в течение пяти рабочих дней, тогда как раньше на это уходило до десяти.
Речь идёт о единовременной выплате, которая действует в регионе с 2025 года. Получить 300 тысяч рублей могут семьи со статусом малоимущих, если обоим супругам ещё не исполнилось 36 лет. Обратиться за выплатой нужно в течение полугода со дня рождения ребёнка.
Таким образом, основное изменение касается не суммы, а самого порядка оформления: меньше бумажной работы, быстрее рассмотрение и короче срок перечисления средств. Для семей, которым важно не тратить лишнее время на походы по инстанциям, это, пожалуй, самое заметное упрощение.
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