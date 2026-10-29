3 шага, чтобы укрыть клубнику вовремя и не погубить кусты зимой

С клубникой осенью всегда одна и та же история: одни укрывают её заранее и спокойно ждут весны, другие ничего не делают и тоже получают нормальный урожай. Это не строгая наука, но многие дачники замечают, что решает не сам факт укрытия, а момент, когда вы это сделали, и условия на участке. Я тоже раньше думал, что чем раньше накроешь грядку, тем надёжнее, но на практике всё оказалось чуть хитрее.

Я посмотрел, что советуют на российских сайтах о даче и саде, и картина в целом одна: клубнику чаще губит не мороз сам по себе, а сочетание холода, ветра, сырости и неудачного укрытия. Поэтому лучший подход — не действовать на автомате, а сначала быстро оценить участок, а уже потом решать, нужно ли вообще что-то укладывать сверху.

Сначала проверьте, есть ли у кустов реальный риск вымерзания

Первое, на что стоит смотреть, — не календарь, а условия на вашей грядке. Даже на соседних участках ситуация бывает разной: где-то снег ложится ровно и держится долго, а где-то его сдувает первым же ветром.



Если грядка находится на продуваемом месте, риск выше. На возвышенностях и открытых местах снег часто не задерживается, и кусты остаются без естественной защиты.



Если зимой обычно бывает устойчивый снежный покров, клубника переносит холод заметно спокойнее. Снег для неё действительно работает как естественное укрытие.



Если кусты посажены недавно, особенно ближе к концу сезона, они слабее зимуют. Молодые розетки хуже переносят перепады температуры и могут пострадать сильнее старых посадок.



Если почва тяжёлая и сырая, опасность не только в морозе, но и в выпревании. Это тот случай, когда чрезмерная забота легко выходит боком.



Лайфхак: пройдите вдоль грядки и отметьте для себя три зоны — открытое место, низину и участок у забора или кустарника. У меня после такого осмотра выяснилось, что укрывать нужно не всё подряд, а только часть посадок, где снег обычно не держится.

Ещё один момент, который часто недооценивают: если осенью кусты активно нарастали и ушли в холод сырыми и густыми, под плотным слоем сверху им может быть некомфортно. Поэтому решение «укрыть всё потолще» выглядит логично только на первый взгляд.

Когда укрывать клубнику, а когда лучше не спешить

Самая частая ошибка — закрыть грядку слишком рано. Кажется, что это забота, а по факту получается лишняя влажность и тёплая среда там, где растениям уже нужен покой.



Не спешите укрывать клубнику при первых холодных ночах. Разовый минус ещё не означает, что пора срочно доставать материал.



Ориентируйтесь на устойчивое похолодание и лёгкое подмерзание верхнего слоя почвы. Именно этот момент чаще называют подходящим для укрытия.



Если днём ещё держится заметный плюс, а ночью только слегка прихватывает, лучше подождать. Под ранним укрытием кусты могут начать преть.



Поздние молодые посадки имеет смысл проверять особенно внимательно. Для них защита чаще оправдана, чем для крепких взрослых кустов.



Лайфхак: если сомневаетесь, не укрывайте сразу всю грядку. Оставьте несколько кустов без защиты как контроль и сравните результат весной. Приём простой, но он быстро показывает, как именно ведёт себя ваш участок, а не усреднённый совет из статьи.

Я однажды накрыл клубнику слишком рано, потому что по ночам уже был минус и хотелось всё сделать заранее. В итоге под материалом накопилась сырость, и весной часть кустов выглядела хуже тех, что стояли почти открыто. После этого я стал спокойнее относиться к осенней спешке.

Чем укрывать и что точно не стоит использовать

Здесь тоже лучше без экспериментов. Не каждый материал, который «что-то закрывает», годится для зимовки клубники. Основное правило простое: укрытие должно защищать, но не душить.



Хвойный лапник подходит для зимнего прикрытия, потому что создаёт воздушную прослойку и не слёживается так быстро, как сырые листья.



Сухая солома тоже используется часто, если она действительно сухая и уложена аккуратно, без тяжёлой сырой массы.



Дышащее агроволокно считается одним из самых удобных вариантов, особенно если нужно быстро закрыть несколько грядок сразу.



Сырые листья лучше не оставлять на кустах на зиму. Они быстро слёживаются, накапливают влагу и создают лишнюю сырость.



Плёнка и другие плотные воздухонепроницаемые материалы для такой задачи неудачны. Под ними легко получается эффект теплицы, который зимой клубнике совсем не нужен.



Лайфхак: перед укрытием уберите с кустов старые листья и лишние усы, а между рядами проверьте, не лежит ли мокрая растительная масса. Я делал это обычными садовыми ножницами, ушло около десяти минут на небольшую грядку, зато укрытие потом ложится чище и суше.

Если у вас участок открытый, можно подумать не только об укрытии, но и о снегозадержании. Иногда ветки или простое препятствие для ветра работают не хуже, чем лишний слой сверху. Это не всегда красиво, зато весной меньше неприятных сюрпризов.

Как действовать по простому алгоритму

Если не хочется запоминать длинные правила, можно держать в голове короткую схему. Я сам люблю именно такие решения: посмотрел, сделал, закрыл вопрос.



Оцените место: есть ли ветер, задерживается ли снег, не стоит ли вода весной.

Проверьте посадки: взрослые кусты обычно крепче, молодые — уязвимее.

Дождитесь устойчивого похолодания, а не первого случайного мороза.

Очистите грядку от старых листьев и лишней сырой массы.

Выберите дышащий материал, а не плотное воздухонепроницаемое покрытие.

Весной снимите защиту без затяжки, когда почва начнёт оттаивать.



Елена Сергеева, дачница из Казани: «Я раньше укрывала клубнику почти сразу, как становилось холодно, и потом весной часть кустов выходила сырой. В прошлом году подождала устойчивого похолодания и закрыла только самые открытые места — перезимовало заметно лучше».

Если коротко, клубнику стоит укрывать не по привычке, а по ситуации на участке. Для одних грядок достаточно снега и защиты от ветра, для других лучше подготовить дышащий материал. Главное — не торопиться и не превращать зимнее укрытие в сырую ловушку. Тогда весной кусты выйдут из зимы спокойнее, и лишней работы будет меньше.