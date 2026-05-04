Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает
Овсянка превращается в шедев / PROKAZAN
Этот пирог — из тех рецептов, которые хочется сохранить в семейной кулинарной тетради. Простой набор ингредиентов, минимум усилий и тот самый аромат домашней выпечки, который собирает всех на кухне. Овсяные хлопья придают тесту особую текстуру и лёгкий ореховый оттенок, а сметана делает мякиш мягким и нежным.
Такой овсяный пирог идеально подходит для ежедневного чаепития, когда хочется чего-то уютного, но без долгих часов у плиты.
Почему стоит попробовать этот овсяный пирог
Главное преимущество рецепта — доступность. Все продукты, как правило, уже есть в холодильнике или кухонном шкафу. Никаких сложных техник и редких ингредиентов.
При этом вкус получается насыщенным и гармоничным: умеренная сладость, лёгкий аромат ванили и приятная структура благодаря овсяным хлопьям. Пирог отлично держит форму, не крошится и остаётся мягким даже на следующий день.
Какие ингредиенты понадобятся
Для приготовления вам потребуется:
яйца — 4 шт.;
сахар — 1 стакан;
сметана — 100 г;
сливочное масло — 100 г;
овсяные хлопья — 1 стакан;
мука — 150–200 г;
разрыхлитель — 1 пачка;
ванильный сахар — 1 пачка;
соль — щепотка.
Все компоненты простые и бюджетные, что делает рецепт особенно удобным для повседневной выпечки.
Пошаговый способ приготовления
Сначала яйца необходимо тщательно смешать с сахаром до однородной массы. Важно, чтобы сахар хорошо растворился — тогда структура теста будет более воздушной.
Затем добавьте сметану, растопленное (но не горячее) сливочное масло и щепотку соли. Всё аккуратно перемешайте до гладкости.
Отдельно соедините муку с разрыхлителем и постепенно вмешайте сухую смесь в тесто. После этого добавьте овсяные хлопья и ванильный сахар. Перемешайте, чтобы масса стала равномерной и густой.
Готовое тесто переложите в форму, предварительно застеленную пергаментом или смазанную маслом. Разровняйте поверхность и отправьте в разогретую до 180°C духовку.
Выпекайте пирог примерно 30–35 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.
Маленькие хитрости для идеального результата
Если хотите сделать вкус более интересным, в тесто можно добавить горсть изюма, орехов или кусочки яблок. А для аппетитной корочки сверху пирог перед выпечкой слегка посыпают сахаром.
Подавайте его полностью остывшим — так он лучше режется и раскрывает вкус. Чашка чая или кофе рядом сделают момент по-настоящему домашним и тёплым.
Рекомендуем также:
- Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы
- ОСАГО пересчитают по вашему графику: почему за езду по выходным придется платить больше
- Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий
- 2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново
- Май 2026 станет месяцем судьбоносных перемен: астрологи раскрыли даты денег, любви и самых опасных периодов
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец