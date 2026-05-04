Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Этот пирог — из тех рецептов, которые хочется сохранить в семейной кулинарной тетради. Простой набор ингредиентов, минимум усилий и тот самый аромат домашней выпечки, который собирает всех на кухне. Овсяные хлопья придают тесту особую текстуру и лёгкий ореховый оттенок, а сметана делает мякиш мягким и нежным.

Такой овсяный пирог идеально подходит для ежедневного чаепития, когда хочется чего-то уютного, но без долгих часов у плиты.

Почему стоит попробовать этот овсяный пирог

Главное преимущество рецепта — доступность. Все продукты, как правило, уже есть в холодильнике или кухонном шкафу. Никаких сложных техник и редких ингредиентов.

При этом вкус получается насыщенным и гармоничным: умеренная сладость, лёгкий аромат ванили и приятная структура благодаря овсяным хлопьям. Пирог отлично держит форму, не крошится и остаётся мягким даже на следующий день.

Какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления вам потребуется:

яйца — 4 шт.;

сахар — 1 стакан;

сметана — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

овсяные хлопья — 1 стакан;

мука — 150–200 г;

разрыхлитель — 1 пачка;

ванильный сахар — 1 пачка;

соль — щепотка.

Все компоненты простые и бюджетные, что делает рецепт особенно удобным для повседневной выпечки.

Пошаговый способ приготовления

Сначала яйца необходимо тщательно смешать с сахаром до однородной массы. Важно, чтобы сахар хорошо растворился — тогда структура теста будет более воздушной.

Затем добавьте сметану, растопленное (но не горячее) сливочное масло и щепотку соли. Всё аккуратно перемешайте до гладкости.

Отдельно соедините муку с разрыхлителем и постепенно вмешайте сухую смесь в тесто. После этого добавьте овсяные хлопья и ванильный сахар. Перемешайте, чтобы масса стала равномерной и густой.

Готовое тесто переложите в форму, предварительно застеленную пергаментом или смазанную маслом. Разровняйте поверхность и отправьте в разогретую до 180°C духовку.

Выпекайте пирог примерно 30–35 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Маленькие хитрости для идеального результата

Если хотите сделать вкус более интересным, в тесто можно добавить горсть изюма, орехов или кусочки яблок. А для аппетитной корочки сверху пирог перед выпечкой слегка посыпают сахаром.

Подавайте его полностью остывшим — так он лучше режется и раскрывает вкус. Чашка чая или кофе рядом сделают момент по-настоящему домашним и тёплым.

