Кулинария

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Рецепты Кулинария Новости России
Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Этот простой овсяный пирог готовится из самых д...

Овсянка превращается в шедев / PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

Этот пирог — из тех рецептов, которые хочется сохранить в семейной кулинарной тетради. Простой набор ингредиентов, минимум усилий и тот самый аромат домашней выпечки, который собирает всех на кухне. Овсяные хлопья придают тесту особую текстуру и лёгкий ореховый оттенок, а сметана делает мякиш мягким и нежным.

Такой овсяный пирог идеально подходит для ежедневного чаепития, когда хочется чего-то уютного, но без долгих часов у плиты.

Почему стоит попробовать этот овсяный пирог

Главное преимущество рецепта — доступность. Все продукты, как правило, уже есть в холодильнике или кухонном шкафу. Никаких сложных техник и редких ингредиентов.

При этом вкус получается насыщенным и гармоничным: умеренная сладость, лёгкий аромат ванили и приятная структура благодаря овсяным хлопьям. Пирог отлично держит форму, не крошится и остаётся мягким даже на следующий день.

Какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления вам потребуется:

  • яйца — 4 шт.;

  • сахар — 1 стакан;

  • сметана — 100 г;

  • сливочное масло — 100 г;

  • овсяные хлопья — 1 стакан;

  • мука — 150–200 г;

  • разрыхлитель — 1 пачка;

  • ванильный сахар — 1 пачка;

  • соль — щепотка.

Все компоненты простые и бюджетные, что делает рецепт особенно удобным для повседневной выпечки.

Пошаговый способ приготовления

Сначала яйца необходимо тщательно смешать с сахаром до однородной массы. Важно, чтобы сахар хорошо растворился — тогда структура теста будет более воздушной.

Затем добавьте сметану, растопленное (но не горячее) сливочное масло и щепотку соли. Всё аккуратно перемешайте до гладкости.

Отдельно соедините муку с разрыхлителем и постепенно вмешайте сухую смесь в тесто. После этого добавьте овсяные хлопья и ванильный сахар. Перемешайте, чтобы масса стала равномерной и густой.

Готовое тесто переложите в форму, предварительно застеленную пергаментом или смазанную маслом. Разровняйте поверхность и отправьте в разогретую до 180°C духовку.

Выпекайте пирог примерно 30–35 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Маленькие хитрости для идеального результата

Если хотите сделать вкус более интересным, в тесто можно добавить горсть изюма, орехов или кусочки яблок. А для аппетитной корочки сверху пирог перед выпечкой слегка посыпают сахаром.

Подавайте его полностью остывшим — так он лучше режется и раскрывает вкус. Чашка чая или кофе рядом сделают момент по-настоящему домашним и тёплым.

Рекомендуем также:

  1. Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы
  2. ОСАГО пересчитают по вашему графику: почему за езду по выходным придется платить больше
  3. Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий
  4. 2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново
  5. Май 2026 станет месяцем судьбоносных перемен: астрологи раскрыли даты денег, любви и самых опасных периодов

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

44 минуты назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

дачник коломна

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Мужской гид: отдых, стиль и хобби без лишних слов

холодный лазерный липолиз в Нижнем Новгороде

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Татарстана

54 минуты назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости России

3 часа назад

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня

Новости Казани

3 часа назад

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 9 по 11 мая
Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркет...
Интересное в Казани
6 дней назад

Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркетинг или реальность? Разбираем механику сделки