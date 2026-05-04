Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Анна Полякова Редактор food-ленты
Этот домашний паштет из куриной грудки легко заменяет магазинную колбасу и приятно удивляет своей нежной текстурой. Он получается ароматным, сливочным и при этом полностью натуральным — без лишних добавок и усилителей вкуса. Такой вариант идеально подойдет для завтрака, перекуса или легкого ужина в кругу семьи.

Почему стоит приготовить домашний паштет

Многие привыкли покупать колбасу в магазине, даже не задумываясь о составе. Однако приготовить вкусную альтернативу дома совсем несложно. Куриная грудка в сочетании со сливками и специями превращается в нежную кремовую массу, которую удобно намазывать на хлеб или тосты.

Особую роль в этом рецепте играет способ варки мяса. Филе охлаждается прямо в бульоне, благодаря чему остается сочным и не пересыхает. А добавление сливочного масла и сливок делает текстуру по-настоящему бархатистой.

Ингредиенты для приготовления

Для паштета понадобятся:

  • куриная грудка — 2 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • петрушка — несколько веточек;

  • сливочное масло — 50 г;

  • растительное масло — 50 мл;

  • сливки — 180 мл;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • паприка — 1 ч. л.;

  • мускатный орех — 0,3 ч. л.;

  • вода — 1–1,5 л;

  • лавровый лист — 1 шт.;

  • перец горошком — по вкусу.

Такой набор продуктов доступен и не требует больших затрат, а результат приятно удивит даже тех, кто скептически относится к домашним заготовкам.

Пошаговый способ приготовления

Сначала куриную грудку нужно отварить в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и перца горошком. После готовности мясо не вынимают сразу, а оставляют остывать в бульоне — это помогает сохранить сочность и насыщенный вкус.

Пока филе охлаждается, лук и чеснок измельчают и обжаривают на смеси сливочного и растительного масла до мягкости и легкой золотистости. Затем добавляют соль, специи, рубленую петрушку и вливают сливки. Массу прогревают несколько минут, чтобы специи раскрыли аромат.

Остывшее куриное мясо соединяют с приготовленной зажаркой и перебивают блендером до однородной кремовой консистенции. При необходимости можно добавить немного бульона, чтобы добиться желаемой текстуры.

Готовый паштет отправляют в холодильник минимум на час. После охлаждения он становится более плотным и отлично держит форму на ломтике хлеба.

С чем подавать куриный паштет

Лучше всего паштет сочетается с подсушенными тостами, свежим багетом или домашним хлебом. Его можно дополнить ломтиками огурца, помидора или листьями салата. Такой перекус получается сытным, но при этом легким.

Домашний куриный паштет — это простой способ разнообразить привычное меню и отказаться от магазинной колбасы без ущерба для вкуса.

