Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы
Идеальная замена колбасе / PROKAZAN
Этот домашний паштет из куриной грудки легко заменяет магазинную колбасу и приятно удивляет своей нежной текстурой. Он получается ароматным, сливочным и при этом полностью натуральным — без лишних добавок и усилителей вкуса. Такой вариант идеально подойдет для завтрака, перекуса или легкого ужина в кругу семьи.
Почему стоит приготовить домашний паштет
Многие привыкли покупать колбасу в магазине, даже не задумываясь о составе. Однако приготовить вкусную альтернативу дома совсем несложно. Куриная грудка в сочетании со сливками и специями превращается в нежную кремовую массу, которую удобно намазывать на хлеб или тосты.
Особую роль в этом рецепте играет способ варки мяса. Филе охлаждается прямо в бульоне, благодаря чему остается сочным и не пересыхает. А добавление сливочного масла и сливок делает текстуру по-настоящему бархатистой.
Ингредиенты для приготовления
Для паштета понадобятся:
куриная грудка — 2 шт.;
лук — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
петрушка — несколько веточек;
сливочное масло — 50 г;
растительное масло — 50 мл;
сливки — 180 мл;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
паприка — 1 ч. л.;
мускатный орех — 0,3 ч. л.;
вода — 1–1,5 л;
лавровый лист — 1 шт.;
перец горошком — по вкусу.
Такой набор продуктов доступен и не требует больших затрат, а результат приятно удивит даже тех, кто скептически относится к домашним заготовкам.
Пошаговый способ приготовления
Сначала куриную грудку нужно отварить в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и перца горошком. После готовности мясо не вынимают сразу, а оставляют остывать в бульоне — это помогает сохранить сочность и насыщенный вкус.
Пока филе охлаждается, лук и чеснок измельчают и обжаривают на смеси сливочного и растительного масла до мягкости и легкой золотистости. Затем добавляют соль, специи, рубленую петрушку и вливают сливки. Массу прогревают несколько минут, чтобы специи раскрыли аромат.
Остывшее куриное мясо соединяют с приготовленной зажаркой и перебивают блендером до однородной кремовой консистенции. При необходимости можно добавить немного бульона, чтобы добиться желаемой текстуры.
Готовый паштет отправляют в холодильник минимум на час. После охлаждения он становится более плотным и отлично держит форму на ломтике хлеба.
С чем подавать куриный паштет
Лучше всего паштет сочетается с подсушенными тостами, свежим багетом или домашним хлебом. Его можно дополнить ломтиками огурца, помидора или листьями салата. Такой перекус получается сытным, но при этом легким.
Домашний куриный паштет — это простой способ разнообразить привычное меню и отказаться от магазинной колбасы без ущерба для вкуса.
