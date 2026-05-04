В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности

В ночь на 4 мая в 00:20 жители Татарстана получили уведомление от МЧС России о введении режима «Беспилотная опасность» на территории всей республики. Сообщение поступило через официальное приложение ведомства.

На момент объявления тревоги информация о конкретных угрозах для отдельных городов или о закрытии аэропортов не поступала. Режим охватил всю территорию региона без уточнения деталей.

Это уже шестой случай введения режима «Беспилотная опасность» в Татарстане за последние полторы недели. Участившиеся тревоги свидетельствуют об активизации воздушной угрозы в регионе.