Май 2026 станет месяцем судьбоносных перемен: астрологи раскрыли даты денег, любви и самых опасных периодов

Май-2026: передышка после апрельского урагана, бешеное полнолуние и опасная неделя. Что обещает прогноз Василисы Володиной

Апрель закрутил события так, что многим пришлось жить в режиме «срочно и важно». Решения принимались на бегу, обязательства росли, а времени на раздумья почти не оставалось.

Май 2026 года, по прогнозу Василисы Володиной, принесёт долгожданную паузу — но не полную тишину. Это месяц, когда можно перевести дух, оценить последствия своих шагов и скорректировать курс. Однако расслабляться рано: на горизонте — эмоциональное полнолуние, редкий любовный шанс и напряжённая неделя, способная проверить на прочность даже самых стойких.

Когда амбиции опережают возможности

Май начнётся с трезвого взгляда на реальность. Всё, что было запущено в апреле — проекты, договорённости, карьерные повороты, — войдёт в рабочую фазу. И здесь может выясниться: масштаб оказался больше, чем ожидалось.

Меркурий в Тельце с первых дней месяца заставит считать каждую копейку и оценивать практическую сторону решений. Разговоры станут конкретнее, обещания — серьёзнее, а договорённости — жёстче. Это время, когда пустые слова быстро вскрываются, а ответственность выходит на первый план.

Первые две недели мая пройдут под напряжённым аспектом Марса и Юпитера. Амбиции будут подталкивать к расширению, но ресурсы могут не поспевать. Хочется большего — больше дохода, больше проектов, больше влияния, — однако придётся честно оценить силы. Иногда лучше сменить стратегию, чем упираться в стену.

Бешеное полнолуние 1 мая: правда выходит наружу

Первый день месяца откроется скорпионским полнолунием — эмоциональным, резким, вскрывающим всё скрытое. Его уже называют «бешеной луной» неслучайно: Скорпион не терпит недосказанности и умеет вытаскивать на свет даже то, что годами лежало в тени.

В начале мая возможны резкие разговоры, неожиданные признания, всплывшие тайны. То, о чём догадывались, но не решались озвучить, может стать очевидным. Эмоции окажутся сильнее привычного, и именно поэтому важно не принимать судьбоносных решений на пике чувств.

То, что в первые сутки покажется катастрофой, к середине месяца может выглядеть уже как рабочая ситуация, требующая спокойного подхода. Дайте себе время.

Золотые дни для сделок: 12–14 мая

Середина месяца подарит короткий, но очень продуктивный период. С 12 по 14 мая Меркурий сформирует гармоничный аспект к Юпитеру — отличное время для переговоров, подписания контрактов и важных встреч.

В эти дни легче договориться, быстрее находятся нужные контакты, а информация складывается в ясную картину. Если вы планировали деловую инициативу, презентацию или серьёзный разговор с партнёром — это подходящий момент.

После 17 мая Меркурий перейдёт в Близнецы, и жизнь ощутимо ускорится. Поток новостей, предложений и контактов станет интенсивнее. Главное — не распыляться. Май во второй половине потребует умения выбирать главное.

Любовный марафон: редкий шанс с 12 по 25 мая

Самый приятный бонус месяца — гармония Венеры и Марса. С 12 по 25 мая между ними сохранится благоприятный аспект, который создаёт мощный романтический фон.

До 19 числа энергия будет лёгкой, игривой, полной флирта и спонтанности. Возможны неожиданные знакомства, яркие переписки, внезапные симпатии. Лёгкость общения способна перерасти в нечто большее, если дать чувствам пространство.

После 19 мая настроение изменится. Венера перейдёт в Рак, а Марс — в Телец. От флирта внимание сместится к стабильности. Захочется тепла, надёжности, совместных планов. В парах возможны разговоры о будущем, покупке для дома, поездке или важном шаге вперёд.

Последние дни месяца в любви потребуют терпения. Квадрат Венеры и Сатурна может добавить холодка и дистанции. Это не кризис, а пауза для осмысления. Не стоит торопить события — зрелость чувств проверяется временем.

Опасная неделя: 22–29 мая

Самый напряжённый период месяца — с 22 по 29 мая. Марс вступит в жёсткое противостояние с Плутоном, а это аспект силового давления, конфликтов и борьбы за влияние.

В эти дни возможны обострения в деловой сфере, жёсткие переговоры, давление со стороны руководства или партнёров. В личной жизни — споры на тему контроля и границ. Повышается риск импульсивных поступков и конфликтов.

Важно сохранять хладнокровие. Давление лучше встречать аргументами, а не агрессией. Этот период проверит устойчивость, но при грамотной стратегии может укрепить позиции.

Новолуние 16 мая: настрой на деньги и стабильность

16 мая состоится новолуние в Тельце — практичное и приземлённое. Это удачный момент для финансовых целей, старта проектов, связанных с доходом, обучением или развитием карьеры.

Хорошо формулировать желания о стабильности, материальной опоре, профессиональном росте. Телец любит конкретику и последовательность — именно эти качества станут залогом успеха в новом лунном цикле.

Ближе к 19–20 мая, когда несколько планет сменят знаки, атмосфера станет мягче. Меньше напора, больше желания быть рядом с близкими. Май постепенно смещает фокус с борьбы на созидание.

В целом май 2026 года — это месяц осознанности. Он не лишён напряжённых моментов, но даёт возможность оглянуться, укрепить фундамент и подготовиться к следующим шагам.

Звёзды не требуют героизма — они предлагают стратегию. Главное — вовремя притормозить, когда эмоции зашкаливают, и действовать смело, когда окно возможностей открыто, сообщает life.ru.

