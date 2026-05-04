ОСАГО пересчитают по вашему графику: почему за езду по выходным придется платить больше

Ульяна Сенько Редактор федеральной ленты новостей
Владельцы автомобилей, которые большую часть недели проводят на парковке, а выезжают лишь по субботам и воскресеньям, могут столкнуться с неожиданным ростом стоимости ОСАГО. Страховщики продвигают идею более гибких тарифов, где решающим фактором станет не только стаж и возраст водителя, но и реальный режим использования машины.

Для многих это станет неприятным сюрпризом: привычный статус «редко езжу — значит, рискую меньше» может обернуться прямо противоположным эффектом.

«Выходной» водитель — новый риск для страховых

По данным страховщиков, именно те, кто садится за руль лишь изредка, чаще становятся участниками ДТП. Причина банальна: навыки притупляются, реакция не так отточена, как у тех, кто ездит ежедневно.

К тому же пик дорожной активности приходится как раз на выходные. В субботу и воскресенье дороги заполняют автомобилисты, направляющиеся за город, на дачи, в торговые центры. Плотный трафик, усталость после рабочей недели, незнакомые маршруты — все это повышает вероятность аварий.

Если регулятор официально разрешит учитывать режим эксплуатации при расчете ОСАГО, владельцам «машин выходного дня» могут назначить повышающий коэффициент. В результате полис для такого водителя теоретически способен подорожать почти вдвое по сравнению с теми, кто ездит каждый день в более предсказуемом городском режиме.

Технологии против редких поездок

Отдельный вопрос — как страховые узнают, когда и сколько вы ездите. Ответ прост: телематика.

Компании уже тестируют специальные устройства и мобильные приложения, которые фиксируют стиль вождения, время поездок и дни недели. Формально участие добровольное. Однако водителям, отказавшимся делиться данными, предлагают стандартный полис — зачастую с менее выгодным тарифом.

Если система покажет, что автомобиль используется в основном по выходным, да еще и на загруженных трассах, владельца могут отнести к более высокому сегменту риска. Публично это называют «персонализацией тарифа», но на практике аккуратный водитель, который ездит раз в неделю, рискует получить квитанцию с заметно выросшей суммой.

Что делать автовладельцам

Эксперты советуют внимательно следить за изменениями правил и детально изучать условия договора. Если тариф привязывается к режиму эксплуатации, важно понимать, какие поездки и в какие дни могут повлиять на итоговую стоимость.

В ближайшее время дискуссия вокруг гибких тарифов ОСАГО может стать одной из самых обсуждаемых тем на автомобильном рынке. И тем, кто считает свою машину «транспортом выходного дня», стоит быть готовыми к тому, что спокойная эксплуатация больше не гарантирует низкую цену страховки, сообщает primpress.ru.

