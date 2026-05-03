Шесть тревожных сигналов организма перед остановкой сердца
В России ежегодно внезапная остановка сердца уносит жизни 200–250 тысяч человек. Как сообщает «Главный Региональный», кардиолог Мария Яковлева отметила, что причиной могут быть не только инфаркты, но и ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или желудочковая тахикардия.
По словам врача, особую обеспокоенность вызывают случаи среди молодых людей. Речь идет о студентах и спортсменах, которые ранее не жаловались на проблемы с сердцем.
Шведские ученые проанализировали почти тысячу случаев внезапной смерти у людей в возрасте от одного года до 36 лет. Средний возраст составил 23 года, при этом большинство умерших были мужчинами.
Как отмечается, у части пациентов за полтора года до трагедии наблюдались тревожные симптомы. Среди них — обмороки, судороги, учащенное сердцебиение, тошнота, высокая температура и изменения на ЭКГ.
У некоторых людей ранее фиксировались психические расстройства. Также, как считают специалисты, прием психотропных препаратов мог оказывать влияние на работу сердца и требовал дополнительного контроля.
Доктор Фриск Торелл указала, что такие признаки нельзя игнорировать. По ее словам, при обследовании важно учитывать не только состояние сердечно-сосудистой системы, но и психическое здоровье.
Медики рекомендуют регулярно проходить проверки, особенно молодым людям с высокой физической нагрузкой. При внезапной остановке сердца шансы на выживание остаются низкими и даже при своевременной помощи составляют около 20%.
